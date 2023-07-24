Tapusu olanlara kara haber az önce geldi! O tarihe kadar yapmayana binlerce lira ceza kesilecek!

O tarihe kadar yapmayana binlerce lira ceza kesilecek! Tapusu olanlara kara haber az önce geldi- Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), tapusu olan milyonlarca vatandaşa yönelik emlak vergisi ödemeleri için son tarihleri açıkladı. Emlak vergisi, yılda iki taksitle ödeniyor ve ikinci taksitin son ödeme tarihi olarak 30 Kasım belirlendi. Bu duyuruyla birlikte tapu sahipleri için geri sayım başlamış durumda.

Tapu sahiplerinin 30 Kasım tarihine kadar ödeme işlemlerini gerçekleştirmemeleri durumunda cezai yaptırımla karşı karşıya kalacakları vurgulandı. Gecikme yaşanmaması ve cezalardan kaçınılması için ödemelerin bu tarihe kadar tamamlanması gerekiyor. 30 Kasım 2023 tarihine kadar ödeme yapılmaması halinde, kişilere büyük cezalar kesilecek ve %1.6 oranında faiz uygulanacak.

Emlak vergisi muafiyet şartlarını taşımayan gayrimenkul sahipleri de artık emlak vergisi ödemek zorunda. Yılda iki taksit olarak ödenen emlak vergisinin ilk ve ikinci taksitini belirlenen zamanlarda ödemeyenlere gecikme faizi uygulanacak.

Emlak vergisi ödemeleri hakkında bilgi almak için vatandaşlar e-Devlet Giriş Kapısı'na girerek Gelir İdaresi Başkanlığı'nın hizmet verdiği İnternet Vergi Dairesi'ne ulaşabilirler. Ayrıca, "http://www.turkiye.gov.tr/gib-vergi-borcu-sorgu" web sitesi üzerinden emlak vergisi borç sorgulaması yapmak da mümkün.

Emlak vergisi ödemelerini gerçekleştirmek isteyenler, belediyeye doğrudan başvurarak ödeme yapabilirler. Ayrıca, internet üzerinden de ödeme yapmak mümkündür ve bazı belediyelerin kendi internet sitelerinde vergi ödeme ve borç sorgulama seçeneği bulunmaktadır.

Bu açıklamalar doğrultusunda, tapusu olan vatandaşların emlak vergisi ödemeleri için son tarihe kadar işlemlerini tamamlamaları önemlidir. Gecikme yaşanmaması ve cezalardan kaçınılması adına, ilgili tarihlerde ödemelerin düzenli olarak yapılması tavsiye edilir.