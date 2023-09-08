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Tapusu olan herkesi kapsıyor! Tapu ve Kadastro'dan flaş uyarı! Sık sık değiştirin, yoksa elinizden gider

Vatandaşların sahte web sitelerine karşı dikkatli olmaları ve güvenlik önlemlerini almaları önemlidir. Tapu işlemleri sırasında kişisel bilgilerin ve kimliklerin korunması büyük önem taşır.

Tapusu olan herkesi kapsıyor! Tapu ve Kadastro'dan flaş uyarı! Sık sık değiştirin, yoksa elinizden gider
YAŞAM
Yayın Tarihi : 08-09-2023 16:53

Sık sık değiştirin, yoksa elinizden gider. Tapusu olan herkesi kapsıyor! Tapu ve Kadastro'dan flaş uyarı- Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanı Cevdet Ekmel Hatipoğlu, tapu işlemleri sırasında yaşanan güvenlik sorunlarına karşı önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar: Cevdet Ekmel Hatipoğlu, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün teknolojiyi yakından takip ettiğini ve yeni teknolojik uygulamaları kullanıcılarına sunduklarını belirtti. Ancak bu teknolojik gelişmelerle birlikte bilgisayar korsanlarının yasal olmayan işler geliştirdiğine dikkat çekti. Son dönemde, vatandaşlardan web tapu üzerinden yapılan randevu sistemi ile ilgili şikayetler aldıklarını ifade etti.

Sahte Web Siteleri Tehlikesi

Hatipoğlu, incelemeler sonucunda web sitelerinin kopyalanarak sahte versiyonlarının oluşturulduğunu, bu sahte siteler aracılığıyla kişisel bilgilere, kredi kartı bilgilerine ve banka hesap numaralarına erişildiğini tespit ettiklerini belirtti. Bu nedenle, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Önlemler Alındı

Cevdet Ekmel Hatipoğlu, bu sahte web sitelerinin kapatılması için gerekli yasal girişimlerin yapıldığını ve üst düzey kamu kurumlarıyla işbirliği içinde olduklarını ifade etti. Bu sayede bilgisayar korsanlarının ve dolandırıcıların engellendiğini belirtti.

Vatandaşlara Uyarılar

Vatandaşları uyaran Hatipoğlu, sahte web sitelerine karşı dikkatli olmalarını ve kurumsal sitelerin doğru adreslerini kullanmalarını önerdi. Sahte sitelerin genellikle ek kelime veya reklam içerdiğini ve uzantılarının net olduğunu söyledi. Ayrıca, vatandaşların e-Devlet şifrelerini sık sık değiştirmeleri gerektiğini vurguladı.

Telefon Beyan Uygulaması ve Kimlik Doğrulama

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün "tapu telefon beyan uygulaması" ile sahteciliği engelleyebildiğini belirten Hatipoğlu, bu uygulama sayesinde vatandaşlara SMS ile uyarı gönderildiğini söyledi. Ayrıca, çipli kimlik kartları ile kimlik doğrulama sisteminin kullanıldığını ve sahteciliği önlediğini belirtti.

 

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