Tapuda her şey değişti! Tapusu olanlara önemli duyuru yapıldı: Bilmeyen bin pişman olur!

Tapusu olanlara önemli duyuru yapıldı: Bilmeyen bin pişman olur! Tapuda her şey değişti- Son dakika gelişmesine göre, adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıklamasıyla ev alım-satımıyla ilgilenen vatandaşları yakından ilgilendiren önemli bir düzenleme hayata geçirildi. Kira artışlarına yönelik üst sınır yüzde 25 olarak belirlendi ve bu düzenleme 2 Temmuz 2024 tarihine kadar geçerli olacak. Ayrıca, taşınmaz satış sözleşmelerinin noterlerde yapılmasına yönelik uygulama da başlatıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bu yeni uygulamanın tapu müdürlüklerindeki yoğunluğu azaltarak vatandaşların işlemlerini daha hızlı tamamlamasını sağlayacağını vurguladı. Artık gayrimenkul satışı ve taşınmaz satış sözleşmeleri, noterler aracılığıyla gerçekleştirilebilecek. Bu düzenleme ile hafta sonları da dahil olmak üzere daha esnek bir şekilde ev alım-satımı yapılabilmesine imkan sağlanacak.

Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı ise noterlerde gerçekleştirilecek gayrimenkul satışlarının tapu işlemlerini tamamen ortadan kaldırmayacağını belirtti. Ancak, bu uygulamanın tapu dairelerindeki yoğunluğu azaltacak ve vatandaşlara alternatif bir seçenek sunacak. Özelmacıklı, sözleşmelerin düzenlenmesi için e-randevu sisteminin kullanılacağını ve vatandaşların e-Devlet üzerinden başvurularını gerçekleştireceğini ifade etti.

Bu yeni düzenlemeye ilişkin olarak noter ücretleri de belirlendi. Taşınmaz satış sözleşmesi için alınacak ücret, satış değerinin binde 1'i olacak şekilde belirlendi ve en düşük 500 lira, en yüksek 4 bin lira olarak uygulanacak.

Bu gelişmeler, ev alım-satımıyla ilgilenen vatandaşlar için önemli bir değişiklik ve daha kolay bir işlem süreci sunuyor. Vatandaşlar, noterler aracılığıyla ev alım-satımı işlemlerini daha hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştirebilecekler.