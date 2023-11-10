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Tapu sahipleri son kez uyarıldı: Hemen e-Devlet'e girip ACİLEN bunu yapmanız istendi

Türkiye'de konut, iş yeri ve arsa fiyatlarında yaşanan artış, yatırımcıların ve vatandaşların dikkatini çekerken, dolandırıcılar için de yeni bir hedef haline geldi.

Tapu sahipleri son kez uyarıldı: Hemen e-Devlet'e girip ACİLEN bunu yapmanız istendi
YAŞAM
Yayın Tarihi : 10-11-2023 19:57

Özellikle rekor kıran konut ve arsa fiyatları, dolandırıcıların ilgisini çekiyor ve bu durum, tapu sahipleri için ciddi bir risk oluşturuyor. Bu artışlar, taşınmazların cazip bir hale gelmesine neden olurken, dolandırıcılar da bu durumu fırsata çevirmek için çeşitli yöntemler deniyor.

Tapu Dolandırıcılığı Arttı: Tapu Sahipleri için E-Devlet Uyarısı

Son dönemde tapu dolandırıcılığı vakalarında ciddi bir artış gözlemleniyor. Dolandırıcılar, özellikle uzun süredir işlem görmeyen tapuları hedef alarak, sahte kimlik ve vekaletname düzenlemeleri ile sahte tapu işlemleri gerçekleştiriyorlar. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyarıyor ve e-Devlet üzerinden Tapu SMS kaydı oluşturulmasını öneriyor.

Habersiz Tapu Devri Nasıl Önlenir: Tapu Dolandırıcılığına Karşı E-Devlet SMS Kaydı

Dolandırıcılığa karşı alınabilecek önlemler arasında, e-Devlet üzerinden yapılacak Tapu SMS kaydı büyük önem taşıyor. Vatandaşlar, e-Devlet sistemine giriş yaparak, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Telefon Bilgileri Beyan sistemine telefon numaralarını kaydedebilirler. Bu sistem, tapunuzla ilgili herhangi bir işlem talebi olduğunda sizi anında SMS yoluyla bilgilendirerek, habersiz işlemlerin önüne geçiyor.

Bu önlemler sayesinde, vatandaşların tapu kayıtları üzerinde yapılacak herhangi bir işlem, tapu sahibinin bilgisi ve rızası olmadan gerçekleştirilemiyor. Böylece, dolandırıcılık riski azaltılıyor ve tapu sahiplerinin hakları korunmuş oluyor.

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