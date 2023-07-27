Tapu mirasçısı olan herkesi tepeden tırnağa ilgilendiriyor! Hisseli tapu satışında flaş gelişme

Hisseli tapu satışında flaş gelişme! Tapu mirasçısı olan herkesi tepeden tırnağa ilgilendiriyor- Hisseli tapuların satışı, tüm hissedarların ortak karar alması ve tapu işlemlerinin gerçekleştirilmesi gibi belirli aşamaları gerektirir. Bu süreçte, hisse sahipleri tapu devri işlemleri için Tapu Sicil Müdürlüğü ve noter işlemlerini tamamlamalı, sınırlar ve parseller belirlenmelidir. Ancak, tapuda hazır bulunmak mümkün olmadığında, hisse sahipleri avukata vekalet vererek bu süreci yürütebilirler.

Miras kalan bir evin kardeşlere devri ise yazılı bir sözleşme ile sağlanabilir. Bu durumda, tüm mirasçılar arasında yapılan anlaşma tapuda geçerli olacaktır.

Mirasçıların, miras kalan taşınmazları öğrenmeleri için ise kolay bir yöntem bulunuyor. Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, mirasçıların tapuları öğrenmek için webtapu.tkgm.gov.tr adresini ziyaret edebilecekleri belirtiliyor. Ayrıca, E-devlet üzerinden de "Web Tapu" sayfasına ulaşmak mümkün. Bu sayede mirasçılar, üzerlerine kalan taşınmazları belirleyebilirler. Veraset ilamı veya noter tarafından düzenlenmiş ilamlar varsa ilgili bölümlerden sorgulama yapabilirler. Ayrıca, anne, baba veya eşin adına kayıtlı taşınmazları görmek için "NVİ Bilgilerimle Sorgula" bölümünden de faydalanabilirler.

Hisseli tapuların satışı ve mirasçılar için bu kolaylık, vatandaşların tapu işlemlerini daha hızlı ve doğru bir şekilde gerçekleştirmelerine yardımcı olacaktır. Uzmanlar, bu süreçlerde avukatlardan ve yetkililerden destek almalarını tavsiye ediyorlar. Günümüzde birçok insan, miras yoluyla ya da ortak bir mülkü paylaşarak hisseli tapu sahibi olabiliyor. Ancak hisseli tapuların satış süreçleri, tüm hissedarların karar alması ve tapuda fiziksel olarak bulunması gereken işlemleri içeriyor. Bu durum, zaman alıcı ve bazen de zorlayıcı bir hal alabiliyor.

Ancak yeni düzenlemeler sayesinde hisseli tapuların satış süreçleri daha da kolaylaşıyor. Artık hisse sahipleri, tapuda hazır bulunma zorunluluğundan kurtulabilecekler. Tapu devri işlemleri için avukata vekalet verme imkanı tanınması, hisseli tapu sahiplerine büyük bir kolaylık sağlayacak. Böylece hisse sahipleri, yoğun iş veya seyahat programları nedeniyle tapu işlemlerine katılamama sorununu da aşmış olacaklar.

Hisseli tapuların satışında yaşanan bir diğer zorluk ise sınırların belirlenmesi ve parsellerin tespit edilmesi oluyor. Ancak bu süreç de yeni düzenlemelerle daha sistemli bir şekilde yürütülecek. Tapu Sicil Müdürlükleri, hisseli tapu satışları için daha etkin bir rol üstlenecek ve sınırların belirlenmesi için gerekli çalışmaları hızlandıracak.

Hisseli tapuların satışı dışında miras kalan bir evin kardeşlere devri de önemli bir konuyu oluşturuyor. Mirasçıların bu süreci noter üzerinden yapması gerektiği uzun bir süre gerektirebiliyor. Ancak artık yazılı bir sözleşme ile miras kalan taşınmazların devri mümkün olacak. Bu şekilde, mirasçılar arasında yapılan anlaşma, tapuda geçerli kabul edilecek ve işlemler daha hızlı tamamlanacak.

Bu yeni düzenlemeler sayesinde hisseli tapuların satışı ve mirasçılara düşen taşınmazların devri işlemleri artık daha kolay ve pratik bir şekilde gerçekleştirilebilecek. Vatandaşlar, tapu işlemlerini daha hızlı ve güvenilir bir şekilde tamamlayarak emlak piyasasında hareketlilik yaratacak. Uzmanlar, bu düzenlemelerin gayrimenkul sektörüne pozitif bir etki yapacağını ve vatandaşların işlemlerini daha az zaman harcayarak tamamlayabileceklerini belirtiyorlar.