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TAM o Saatte BİM'e Gitmeniz Gerekiyor! Airfreyer ve Robot Bitti Bitiyor

1 Eylül BİM Aktüel ürünler kataloğundan en dikkat çeken ürünlere en ucuza sahip olmak için sabahın erken saatlerinde mağazaya gitmeniz gerekiyor

TAM o Saatte BİM'e Gitmeniz Gerekiyor! Airfreyer ve Robot Bitti Bitiyor
YAŞAM
Yayın Tarihi : 31-08-2023 11:01

BİM Aktüel ürünler listesi araştırılıyor. Her Cuma indirimli ürünler listesi ile 7'den 70'e destek sağlayan BİM, yayınlanan katalogları da her hafta merakla takip ediliyor. Senelerdir zincir market olma yolunda ilerleyen ve her ilde neredeyse her ilçede fazla sayıda mağazası bulunan BİM aktüel ürünler kataloğunda her hafta farklı kategorilerde indirimler yer alıyor. BİM 1 Eylül 2023 CUMA kataloğu da vatandaşın büyük ilgisini görüyor. Hayat şartlarının bu kadar zorlaştığı günümüzde indirimli ürünleri ile aynı paraya daha fazla ürün almak için harekete geçen BİM mağazalar zinciri, bu hafta da 7 gün boyunca sürecek olan kataloğunu tanıttı. Okula dönüş kategorisinin yanı sıra kadınlara özel indirimli ürünleri ile de dikkat çeken BİM 1 Eylül aktüel ürünler kataloğunda en dikkat çeken ürünler robot ve airfryer oldu. 

Sektörde emin adımlarla ilerlemeye devam eden BİM, aktüel ürünler kataloğunda artık küçük ev aletleri ve beyaz eşya da yer alıyor.  notebook, android TV, yazıcı, kablosuz kulaklık, robot süpürge, airfryer, çay makinesi, tost makinesi, saç kurutma makinesi, ankastre set BİM 1 Eylül aktüel ürünler kataloğunun en indirimli ürünleri olarak karşımıza çıkacak

BİM 1 EYLÜL 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Bu cuma Bim indirimli ürünler listesinde yer alan ürünler şu şekilde; 

Tcl 58 İnç Uydu Alıcılı Google Tv (13.999 TL)

Tcl 50 İnç Uydu Alıcılı Google Tv (9.999 TL)

Nordmende 50 İnç NM50350 Android Tv (8.799 TL)

Casper 8/128 Gb Cep Telefonu (7.999 TL)

Hp HP Notebook 7N4W2AA Ryzen 5 (10.999 TL)

Heifer Quiclean Pro Şarjlı Kablosuz Dikey Süpürge (2.999 TL)

Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge (2.499 TL)

Fakir Robot Süpürge RS 720 (4.799 TL)

Braun Blender Set MQ5245WH (1.599 TL)

Kumtel Hamur Yoğurma Makinesi (1.499 TL)

Kumtel 70 L Turbo Fırın (1.799 TL)

Heifer Işıklı Kettle (379 TL)

Fakir Çay Makinesi (799,00 TL)

Siyah Cam Ankastre Set (799,00 TL)

Paşabahçe Live Beautiful Landmark Kavanoz Çeşitleri 750 cc (55 TL)

Paşabahçe Live Beautiful Landmark Kavanoz Çeşitler 2570 cc (85 TL)

Bonera Karnıyarık Tenceresi (189 TL)

Chef's Tava (99 TL)

Relax Çelik Termos (299 TL)

Borcam Fırın Tepsisi (99,00 TL)

Paşabahçe Fincan Takımı (149,00 TL)

Mutfak Seti 9 parça (99,00 TL)

Vileda Spino Ultra Temizlik Seti (299 TL)

Okyanus Home Deterjan/Tablet Kutusu (59 TL)

Philips Hızlı Şarj Aleti DLP2610/12 (199 TL)

Philips El Feneri SFL3175 (149 TL)

Tekli Ayakkabı Rampası (10,00 TL)

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