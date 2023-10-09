Tam bir sürücü dostu! 1 litre yakıtla tam 100 kilometre yol yapabiliyor

DS Automobiles, sedan modeli DS 9 ile Türkiye otomobil pazarına taze bir soluk getiriyor. Genişletilen donanım seçenekleri ve markanın prestijini artırmak için tasarlanan DS 9 Opera E-Tense 250 ile sedan segmentindeki iddiasını güçlendiriyor.

Premium sedan segmentine yeni bir oyuncu katıldı: DS 9 Opera E-Tense 250. DS Automobiles, bu özel modeli ile sadece konfor ve tasarım değil, aynı zamanda performans ve sürüş dinamikleri açısından da beklentileri karşılamayı hedefliyor. Model, Türkiye otomobil severlerinin beğenisine sunuldu.

DS 9 Opera E-Tense 250'nin Türkiye lansmanı, DS Automobiles'in Türkiye pazarındaki hedeflerini ve iddialarını bir kez daha gözler önüne serdi. Bu model, markanın globalde premium sedan segmentinde ne kadar iddialı olduğunun bir göstergesi. Otomobil tutkunları, DS 9 Opera E-Tense 250'nin dinamik tasarımı, üstün özellikleri ve DS Automobiles'in karakteristik konforunu yakından görmek için sabırsızlanıyor.

DS Automobiles'in sedan modeli DS 9, Türkiye pazarında önemli bir atılım yapmayı planlıyor. Marka, genişletilen donanımlarını ve DS 9 Opera E-Tense 250 modelini sunarak, segmentindeki rekabette iddialı konumunu sürdürüyor.

Yenilikçi Teknolojiyle Düşük Yakıt Tüketimi

DS 9 Opera E-Tense 250, yenilenen gösterge paneli ve yeni multimedya sistemi DS IRIS SYSTEM ile dikkat çekiyor. Marka, E-Tense teknolojisinin gücünü DS 7'den sonra DS 9 modeline de getiriyor. Yeni DS 9 Opera E-Tense 250, 81 kW (110 beygir gücü) elektrik gücü ünitesi ve 200 beygir gücünde 4 silindirli PureTech motor ile donatıldı.

15,6 kWsa kapasiteli batarya sayesinde DS 9 Opera E-Tense 250, WLTP şehir içi döngüsüne göre 85 km veya WLTP birleşik döngüye göre 75 km'ye kadar tam elektrikli sürüş deneyimi vaat ediyor. 7,4 kW'lık şarj kapasitesi, otomobili 2 saat 23 dakikada tamamen şarj etme imkânı sunuyor. Elektrik desteği sayesinde, modelin CO2 emisyonları 22 ila 23 gram/kilometre arasında değişiyor ve WLTP birleşik döngüye göre onaylanan yakıt tüketimi, oldukça etkileyici bir değer olan 1 litre/100 kilometre olarak gerçekleşiyor.

Bu özellikler, DS 9 Opera E-Tense 250'yi segmentinde düşük yakıt tüketimi ve çevreci bir seçenek olarak öne çıkarıyor. DS Automobiles'in bu yenilikçi yaklaşımı, otomobil severlerin beğenisini kazanmaya aday.

DS 9, teknoloji severleri cezbeden en güncel özellikleriyle dikkat çekiyor. Otomobil, kullanıcılara sunulan yenilikler ve donanımlar ile sürüş deneyimini tamamen farklı bir boyuta taşıyor.

DS 9 modelinin en göze çarpan yeniliklerinden biri, DS IRIS SYSTEM. Tamamen kişiselleştirilebilen bu sistem, sezgisel ve modern arayüzüyle kullanıcılara akıllı cihaz kolaylığında bir deneyim sunuyor. 12 inçlik yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekran üzerinden navigasyon, havalandırma, dijital ses kaynakları ve tüm sürüş verilerine erişim sağlanabiliyor. Widget'lardan oluşan menü, tek bir hareketle tüm işlevlere erişim imkânı tanıyor.

DS9'da Opera Koleksiyonunun Zengin Donanımları

DS 9'un Opera koleksiyonu da genişletilmiş özellikleriyle göz dolduruyor. Bu koleksiyon, en üst donanım seviyesinde yer alan kamera destekli adaptif süspansiyon sistemi DS ACTIVE SCAN SUSPENSION, yarı otonom sürüş özelliği DS DRIVE ASSIST, DS DRIVER ATTENTION MONITORING ve genişletilmiş güvenlik paketi gibi bir dizi standart teknolojik donanımla geliyor.

Opera koleksiyonunun sunduğu diğer özellikler arasında, ön yolcu koltuğunun ileri kaydırma özelliği sunan patron tuşu, arka koltuktan kumanda edilebilen çift bölgeli otomatik klima, ısıtma, masaj ve havalandırma işlevlerine sahip ön ve arka koltuklar, DS Lounge, açılabilir cam tavan ve eller serbest erişimle kullanılan elektrikli bagaj kapağı bulunuyor.

DS 9, bu zengin donanımıyla sadece konfor ve lüks değil, aynı zamanda en güncel teknolojik özellikleriyle de kullanıcılarına üst düzey bir sürüş deneyimi vaat ediyor.

DS 9, segmentindeki diğer modellere göre farklılaşan boyutlarıyla dikkat çekiyor. Modelin geniş iç hacmi ve lüks donanım seçenekleri, DS 9'u sedan segmentinde öne çıkaran detaylar arasında yer alıyor.

DS 9'un Geniş Yaşam Alanı

DS 9 modeli, 4,93 metre uzunluk, 1,93 metre genişlik ve 1,46 metre yükseklik ölçülerine sahip. Bu boyutlarıyla dikkat çeken DS 9, 2,9 metrelik aks mesafesi sayesinde özellikle arka bölümde yolcularına son derece geniş ve konforlu bir yaşam alanı sunuyor. Modelin geniş iç hacmi, uzun yolculuklarda bile konforlu bir seyahat deneyimi vaat ediyor.

DS 9 Opera E-Tense 250'nin Türkiye Fiyatı Belli Oldu!

Lüks sedan segmentindeki yeni oyuncu DS 9 Opera E-Tense 250'nin Türkiye fiyatı da merak edilenler arasındaydı. Bu beklenen bilgi sonunda geldi: DS 9 Opera E-Tense 250 modeli, 3 milyon 449 bin 200 TL başlangıç fiyatıyla Türk otomobil severlerin beğenisine sunuldu.

DS 9, hem geniş iç hacmi hem de rekabetçi fiyatıyla sedan segmentinde fark yaratmayı hedefliyor. Modelin Türkiye'deki satışlarına başlanması, otomobil tutkunları için büyük bir heyecan kaynağı oldu.