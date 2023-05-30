Talep patladı! Peynir ekmek gibi satıyor! 200 bin TL'den başlayan Tiny house'lar devlet yardımıyla alınıyor

200 bin TL'den başlayan Tiny house'lar devlet yardımıyla alınıyor. Talep patladı! Peynir ekmek gibi satıyor- Pandemi ve doğal afetler sonrasında yaşam ve tatil alışkanlıkları değişiyor. Tiny house'lar, izole tatil ve deprem korkusuyla ilgi görüyor. Türkiye'de de pazar genişliyor. İşte tiny house'lar hakkında bilmeniz gerekenler ve talep artışıyla ilgili detaylar.

Tiny House'lar: Pandemi ve Doğal Afetlerle Artan Talep

Tüm dünyada etkisini gösteren pandemi ile doğal afetlerin ardından hem yaşam hem de tatil alışkanlıkları değişmeye başladı. Kovid-19 pandemisinde kalabalıklardan uzak, izole bir tatil için tercih edilmeye başlanan tiny house’lara (taşınabilir küçük ev) talep, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından yeniden arttı. Bu küçük evlere ilginin artmasında etkili olan tek unsur deprem korkusu olmadı.

Son süreçte artan fiyatlar sebebiyle, evlere ulaşım zorlaşınca, küçük parsellerde arsa yatırımı yapanlar, bir de tiny house satın alıyor. Yüksek kira bedelleri de bu konutlarda sürekli yaşayanların sayısını gün geçtikçe artırıyor.

Tiny house akımı, konutu minimalist ölçülerde barındıran, istenilen yerde konaklama imkanı sunan bir trenddir. Bu akım, 2008'deki emlak krizi sonrasında ABD'de başlamıştır. O dönemden itibaren her kesimden insanın ilgisini çeken bu konsept, dünyada 2028 yılında 25.1 milyar dolarlık bir pazar haline gelmesi öngörülmektedir. Türkiye de pazarın genişlediği ülkeler arasında yer almaktadır. Henüz resmi veri olmasa da pazarın Türkiye'de 1 milyar dolara ulaştığı tahmin edilmektedir. Talep arttıkça bu alanda üretim yapan firmaların sayısı her geçen gün artmaktadır. Üreticilere gelen siparişlerle birlikte kapasite artışlarına da gidilmektedir.

Tiny house markası Vagoon House’un kurucusu Cem Demirer, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Demirer, tiny house'ların şehirden kaçış evi veya yazlık olarak kullanılmaya başlandığını, deprem sonrasında talebin daha da arttığını belirtti. Özellikle konut ve kira fiyatlarının yükselmesiyle birlikte tam zamanlı yaşam isteğiyle ilgili talebin önemli bir kısmının arttığını ifade etti.