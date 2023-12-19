Taksi Fiyatları Zamlandı! Müşterilerin Bu Zamdan Haberi Yok!

Taksi fiyat tarifesinde önemli bir değişikliğe gidildi. Taksideki zamma ilişkin UBER detayı ise dikkat çekti...

Taksi Fiyatları Zamlandı! Müşterilerin Bu Zamdan Haberi Yok!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 19-12-2023 15:13

UBER aracılığıyla yapılan taksi yolculuklarına eklenen 20 TL'lik yeni hizmet ücreti, sektörde ve tüketici hakları alanında önemli bir tartışma başlattı. Bu konuda Tüketiciler Birliği tarafından yapılan açıklama, duruma açıklık getirdi. Ücret artışının, 11 Aralık'tan itibaren Uber uygulaması üzerinden yapılan her yolculuğa ekleneceği belirtildi. Bu ücret, yolculuk mesafesi ya da süresine bağlı olmaksızın sabit bir hizmet bedeli olarak tanımlandı ve yolculuk özetlerinde yer alacak şekilde düzenlendi. Tüketiciler Birliği'nin bu konuda yaptığı açıklama, özellikle indi-bindi ücretleriyle ilgiliydi. Birliğin belirttiğine göre, taksilerin gidilmeyen güzergahlar için herhangi bir ücret talep etme hakkı yok. Eğer böyle bir durum yaşanırsa, tüketicilerin hakem heyetine başvurarak bu ücretten muaf tutulabileceği ifade edildi. Bu ücretin yasadışı olduğuna ve bu konuda ağır cezaların söz konusu olabileceğine de vurgu yapıldı.

20 TL Hizmet Bedeli Alınacak

UBER uygulaması üzerinden çağrılan taksiler için 20 TL sabit hizmet bedelinin alınacağı öğrenildi. Bu gelişme ile birlikte artık taksi ücretleri de otomatik artmış oldu. Peki hal böyle iken KM başına ve tarife başlangıç ücretinde bir değişiklik yapılacak mı? Taksicilerden konuyla ilgili henüz yeni bir açıklama gelmiş değil.

Uber'in konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yeni hizmet bedelinin seyahat deneyimini zenginleştirmek amacıyla dünya çapında uygulandığına dikkat çekildi. Bu bedel, kredi kartı ile yapılan ödemelerde otomatik olarak yolculuk fiyatına dahil edilirken, nakit ödemelerde sürücülerin Uber adına bu sabit hizmet ücretini alacağı bildirildi. Bu yeni ücretlendirme kararı ve Tüketiciler Birliği'nin açıklamaları, hem yolcular hem de sektör temsilcileri tarafından dikkatle takip ediliyor. Ücret artışının seyahat deneyimine etkisi ve tüketici haklarının korunması konusunda yapılacak olan değerlendirmeler, önümüzdeki günlerde gündemin ana maddelerinden biri olacak gibi görünüyor. Bu gelişmeler, hem Uber kullanıcıları hem de taksi sektörü açısından önemli bir dönüm noktası teşkil ediyor.

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