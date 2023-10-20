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Tab Gıda ve Vera GYO halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi? Borsada işleme başlama tarihi hangi gün, ne zaman

TAB Gıda ve Vera GYO'nun halka arz sürecine ilişkin sonuçlar merak ediliyor. İşte bu iki şirketin halka arz sonuçları ve halka arzın detayları hakkında bilgiler:

Tab Gıda ve Vera GYO halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verdi? Borsada işleme başlama tarihi hangi gün, ne zaman
YAŞAM
Yayın Tarihi : 20-10-2023 12:12

TAB Gıda Halka Arzı: TAB Gıda, halka arz için 1 lot fiyatını 130 TL olarak belirlemişti. Bu fiyat doğrultusunda yatırımcılar başvurularını gerçekleştirdi. Halka arza talep toplama işlemi 18-19-20 Ekim tarihlerinde gerçekleşti. Yatırımcılar, talep toplama sonuçlarının Pazartesi günü açıklanmasını bekliyorlar. Bu sonuçlar, kaç lotluk dağıtım yapılacağına dair bilgileri içerecek.

Vera GYO Halka Arzı: Vera GYO, halka arz için hisse fiyatını 15.78 TL olarak belirlemişti. Benzer şekilde, yatırımcılar bu fiyat üzerinden taleplerini iletmek üzere başvurularını yapmışlardı. Vera GYO halka arz talep toplama işlemi 18-19-20 Ekim tarihlerinde gerçekleşti. Talep toplama sonuçları ise Pazartesi günü açıklanacak.

Talep toplama sonuçları açıklandığında, her iki şirketin halka arzına yönelik ilgi ve talep ne ölçüdeydi, kaç lotluk dağıtım yapılacak gibi önemli bilgilere ulaşmış olacağız.

Halka arz sonuçlarını değerlendiren yatırımcılar, ilgili hisse senetlerinin borsada işlem görmeye başlayacağı tarihi ve fiyat hareketlerini yakından takip edebilirler. Bu tür finansal olaylar, yatırımcılar arasında büyük ilgi uyandırır ve borsa işlemlerinde dalgalanmalara neden olabilir.

 

 

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