Tab Gıda halka arz hangi tarihte: TABGD 1 lot fiyatı ne kadar, kaç lot verir? Hangi bankalarda TABGD var?

Tab Gıda'nın halka arzı, Türkiye tarihinin en büyük halka arzlarından biri olarak dikkat çekiyor. Toplamda 52 milyon 500 bin lotluk hisse satışı gerçekleştirilecek ve böylece 6 milyar 825 milyon lotluk hisse satışı olacak.

Tab Gıda'nın halka arzı, 1 lot hisse fiyatının 130 TL olarak belirlendiği büyük bir finansal olaydır. Bu fiyat, yatırımcılara farklı büyüklüklerde yatırım yapma olanağı sunmaktadır. Halka arza katılmak isteyen yatırımcılar, taleplerini iletmek için belirtilen bankalar veya aracı kurumlar aracılığıyla başvuruda bulunabilirler.

Katılım endeksi, yatırımcılar için önemli bir konudur. Söz konusu hisse, katılım endeksine uygundur, bu da yatırımcıların bu fırsattan yararlanabileceği anlamına gelir. Halka arz süreci, Ata İş ve Yapı Kredi öncülüğünde gerçekleşecektir. Yatırımcılar taleplerini bu iki banka aracılığıyla iletebilirler. Ayrıca, aşağıda listelenen diğer bankalar ve aracı kurumlar da halka arza katılmak isteyen yatırımcıların taleplerini kabul edecektir:

A1

Acar

Ahlatçı

Akbank

Alb

Alnus

Alternatif

Anadolu

Bizim

Burgan

Deniz

Galata

Garanti

Gedik

Global

Halk

IVBV

ING

Investraz

İnfo

İntegral

Marbaş

Meksa

Osmanlı

Oyak

Philip

Piramit

QNB

Sanko

Şeker

Tacirler

TEB

Tera

Trive

Turkish

Ünlü

Vakıf

Yatırım Finansman

Ziraat

Tab Gıda'nın halka arzı, yatırımcılara büyük bir fırsat sunmaktadır. Yatırımcılar, bu süreci yakından takip etmeli ve taleplerini belirtilen bankalar veya aracı kurumlar aracılığıyla ileterek bu önemli fırsattan yararlanmalıdırlar.

Halka arza katılmak isteyen yatırımcılar için hisse başına fiyat 130 TL olarak belirlenmiştir. Yatırımcılar, her bir lot için 130 TL'lik bir ödeme yapacaklar. Bu halka arzın katılım endeksine uygun olduğu bilgisini de içeriyor. Halka arz işlemi Ata İş ve Yapı Kredi öncülüğünde gerçekleştirilecek. Yatırımcılar, taleplerini aşağıda listelenen banka ve aracı kurumlara iletebilecekler. Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranı yüzde 20.09 seviyesinde olacak.

Halka arzın kullanılacağı alanlar da önemli bir detaydır. Şirket, elde edeceği kaynakları aşağıdaki alanlarda kullanmayı planlamaktadır:

Yüzde 40 yatırım finansmanı

Yüzde 25 yenilenebilir enerji yatırımları

Yüzde 20 finansal borçluluk seviyesinin azaltılması

Yüzde 15 dijitalleşme ve teknoloji yatırımları

Talep toplama tarihleri de açıklandı. Tab Gıda'nın halka arzına talep toplama işlemi 18-19-20 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek. Yatırımcılar bu tarihler arasında başvurularını yapabilirler.

Tab Gıda'nın halka arzı, yatırımcılara büyük bir fırsat sunuyor. Bu önemli gelişmeyi yakından takip etmek ve yatırım yapmak isteyenler için iyi bir fırsattır. Halka arza katılmak isteyenler, detaylı bilgilere ve başvuru prosedürlerine yukarıda belirtilen banka ve aracı kurumların resmi web sitelerinden ulaşabilirler. Yatırım yaparken dikkatli ve bilinçli olmak her zaman önemlidir.