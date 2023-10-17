Tab gıda halka arz hangi bankada var? TABGD hisse talep toplamaya nasıl başvuru yapılır?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onay alan bu halka arz işlemi, büyük bir ilgiyle takip edilmektedir. Şirketin halka arzına ilişkin detaylar ve süreç hakkında merak edilen bilgileri inceleyelim.

Tab Gıda Halka Arzına Onay Verildi

Tab Gıda'nın halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan onay çıkmıştır. Şirketin halka arz süreci, SPK tarafından yayınlanan haftalık bültende duyurulmuştur. Bu onayın ardından yatırımcılar, halka arzın başlayacağı tarihi beklemeye başlamışlardır.

Talep Toplama Tarihi Belli Oldu

Tab Gıda halka arzı, talep toplama işlemleri ile gerçekleşecektir. Şirket, bu süreç için 18 Ekim 2023 Çarşamba günü başvuruları almaya başlayacaktır. Talep toplama işlemi, toplamda 3 gün sürecektir ve 19-20 Ekim tarihlerinde de yatırımcılardan talepler kabul edilecektir.

Kaç Lot Halka Arz Edilecek? 1 Lot Fiyatı Ne Kadar?

Tab Gıda'nın halka arzı, Cumhuriyet tarihinin en büyük halka arz işlemlerinden biri olarak kayıtlara geçecektir. Toplamda 52 milyon 500 bin lot dağıtımı gerçekleşecektir. Her bir lot, 130 Türk Lirası fiyatla işlem görecektir. Buna göre hesaplandığında, halka arzın büyüklüğü 6 milyar 825 milyon Türk Lirası olacaktır. Tab Gıda, halka arzın büyük bir bölümünü bireysel yatırımcılara ayırmıştır ve bu dağıtım eşitlik ilkesine dayalı olarak yapılacaktır.

Katılım Endeksine Uygunluk

Tab Gıda halka arz işlemi, katılım endeksine uygun bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Bu, yatırımcıların halka arza kolayca katılabilmesi için önemlidir.

Hangi Banka Aracılık Edecek?

Tab Gıda'nın halka arz işlemini İş Yatırım liderlik edecektir. Yatırımcılar, banka veya aracı kurumlar aracılığıyla halka arza başvurularını yapabileceklerdir.

Tab Gıda'nın halka arz süreci ve detayları yatırımcılar tarafından büyük bir ilgiyle takip edilmektedir. Ancak unutulmamalıdır ki bu yazıda yer alan bilgiler, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Halka arz işlemlerine katılmadan önce uzman görüşlerine başvurmak ve ilgili kurumların duyurularını takip etmek önemlidir.

Sorumluluk Reddi Beyanı: Bu yazıda yer alan bilgiler yalnızca bilgilendirme amacı taşımakta olup, herhangi bir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Gecce, borsa veya hisse senetleri ile ilgili öneri veya tavsiye vermemektedir. Yatırım kararlarınızı verirken bağımsız bir finans danışmanından veya uzmanından destek almanız önemlidir.