Suzuki Swift Hibrit Ağustos 2023 fiyat listesi yok artık dedirtti! Çılgın zam yapıldı!

Yeni fiyat listesine göre, özellikle şehir içi kullanıma uygun ve yakıt verimliliğiyle ön plana çıkan Suzuki Swift Hibrit serisi, artık alıcısına 65 bin TL daha pahalıya mal olacak. İşte güncellenen fiyatlar:

Suzuki Swift Hibrit 1.2 MHEV CVT GL Techno (Tek Renk): 959.000 TL'den 1.024.000 TL'ye yükselmiştir. Suzuki Swift Hibrit 1.2 MHEV CVT GL Techno (Çift Renk): 969.000 TL'den 1.034.000 TL'ye yükselmiştir. Suzuki Swift Hibrit 1.2 MHEV CVT GLX Premium (Tek Renk): 1.029.000 TL'den 1.094.000 TL'ye yükselmiştir. Suzuki Swift Hibrit 1.2 MHEV CVT GLX Premium (Çift Renk): 1.039.000 TL'den 1.104.000 TL'ye yükselmiştir.

Suzuki Swift Hibrit, kompakt otomobil segmentinde öne çıkan dikkat çekici bir seçenek. Modern teknolojisi ve çevreci performansıyla kullanıcıları etkiliyor. Benzinli ve elektrik motorunun uyumlu bir şekilde birleşmesiyle güçlendirilen bu model, performansı optimize ederken yakıt tüketimini minimize ediyor.

Özellikle şehir içi sürüşlerde elektrik motorunun aktif kullanımı, yakıt tasarrufu ve düşük emisyon değerleri sunuyor. Aerodinamik yapısı, sessiz bir sürüş deneyimi sunarken yakıt verimliliğini artırıyor. Pratik boyutları, yoğun trafikte rahat bir sürüş sağlarken çevre dostu olması, kullanıcıların tercih sebeplerinden biri haline geliyor.

Suzuki Swift Hibrit serisi, otomobil tutkunlarına hem sürüş keyfi hem de çevreci bir deneyim sunuyor. Yenilenen fiyatlarıyla da dikkat çeken bu model, kompakt otomobil arayanlar için cazip bir seçenek olmaya devam ediyor.