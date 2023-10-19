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SUV almanın zamanı geldi: 165.900 TL indirimli Opel Mokka!

Türkiye'nin otomobil piyasasında son dönemde oldukça dikkat çekici gelişmeler yaşanıyor.

SUV almanın zamanı geldi: 165.900 TL indirimli Opel Mokka!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 19-10-2023 16:36

Genellikle otomobil firmaları yıl sonuna doğru yıl sonu kampanyaları ile stoklarını eritme yoluna giderlerdi. Ancak bu yıl, Ekim ayı itibariyle bu tür kampanyalara şahit oluyoruz. Özellikle 2023 yılı son çeyreğinde otomobil satışları düşüş gösterdi ve otomobil fiyatlarındaki artış nedeniyle erişilebilirlik konusunda ciddi bir sıkıntı yaşanıyor.

Bu zorlukları aşmak isteyen otomobil firmaları, özel kampanyalar ve indirimlerle tüketicilerin ilgisini çekmeye çalışıyorlar. Bu bağlamda Opel, Mokka modeli için oldukça çarpıcı bir Ekim kampanyası başlattı.

Opel Mokka Ekim Kampanyası Detayları

Opel'in Mokka modeli için Ekim kampanyası oldukça cazip fırsatlar sunuyor. Bu etkileyici SUV modeli için Ekim ayı fiyatları 1.415.900 TL'den başlıyor. Ayrıca, müşterilere özel bir kredi desteği sunuluyor. Donanım seviyesine bağlı olarak müşteriler, 250.000 TL veya 300.000 TL'ye kadar kredi kullanma imkanına sahipler. Bu krediler 12 ay vadeli olarak sunulurken aylık faiz oranı da yalnızca %0,99.

Opel Mokka için yaklaşık bir yıldır devam eden özel indirim kampanyası da Ekim ayında devam ediyor. Sağlık çalışanları, avukatlar, polisler, askerler, öğretmenler ve birinci derece akrabaları için özel indirimlerle satışlar sürdürülüyor. Ancak bu kişilere yapılacak indirim tutarı hakkında net bir bilgi henüz verilmedi.

Kampanya İle Fiyatlar Düşüyor

Opel Mokka'nın Türkiye'de üç farklı donanım seviyesi bulunuyor. Bu seviyeler şu şekilde fiyatlandırılıyor:

  • Elegance donanımı: 1.415.900 TL’den 1.365.900 TL’ye düşüyor.
  • GS donanımı: 1.537.900 TL’den 1.425.000 TL’ye düşüyor.
  • Ultimate donanımı: 1.630.900 TL’den 1.465.000 TL’ye düşüyor.

Özellikle Ultimate donanımında Opel Mokka'nın fiyatına 165.900 TL indirim uygulanmış oluyor.

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