Survivor'da tansiyon yükseliyor: Sema Aydemir Dominik'e apar topar gitti

Sema Aydemir, daha önce üç kez Survivor'a katılmıştı ve yarışmanın çekildiği Dominik'e şimdi yeniden gidiyor. Bu kez, Aydemir'in Dominik'e gitmesiyle ilgili "acil görev emri" terimleri kullanıldı ve Acun Ilıcalı'nın tepkisi de merak konusu oldu.

Survivor'da tansiyon yükseliyor: Sema Aydemir Dominik'e apar topar gitti
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-02-2024 14:58

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'da tansiyon bir an olsun dinmiyor. Son bölümde yaşanan kavgalar, Acun Ilıcalı'nın sinir krizi geçirmesine neden oldu. Yaşanan gerginliklerin ardından daha önce 3 kez mücadele eden ve şu an yarışmada ikisi yarışan Sema Aydemir, apar topar Dominik'e çağrıldı.

2017, 2018 ve 2022 yılında Survivor'da mücadele eden Sema Aydemir, bu sene kadroda yer almamıştı. Ancak yaşanan gelişmelerin ardından Aydemir, çekimlerin yapıldığı Dominik Cumhuriyeti'ne gitmek üzere harekete geçti. Instagram hesabından Dominik'te olduğunu duyuran Aydemir, "Acil görev emri" notunu yazarak takipçilerini bilgilendirdi. Aydemir'in ani kararı ise kafa karıştırdı ve merak uyandırdı.

Survivor All Star'da tansiyonun yükselmesi ve Acun Ilıcalı'nın çılgına dönmesi, yarışmacıların üzerindeki stresin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Sema Aydemir'in ani gidişi, yarışmada neler yaşandığını daha da merak uyandırdı.

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