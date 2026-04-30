Survivor’da Kamera Arkası Sırları mı İfşa Oldu? Hikmet Tuğsuz, Nagihan Karadere'yi İfşa Etti

Survivor’dan çekilen Hikmet Tuğsuz, Nagihan Karadere hakkında bomba iddialarda bulundu. İftira ve yalan haber suçlamaları sosyal medyayı ayağa kaldırdı!

Yayın Tarihi : 30-04-2026 15:49

Survivor All Star 2025 sezonunda yaşanan sürpriz ayrılıklar ve beraberinde gelen iddialar, sosyal medya platformlarında büyük bir yankı uyandırdı. Yarışmadan ani bir kararla çekilen Hikmet Tuğsuz, hem ayrılık süreci hem de diğer yarışmacılar hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özellikle Nagihan Karadere ve yapım ekibine yönelik ifadeleri, izleyiciler arasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Hikmet Tuğsuz’un Yarışmadan Çekilme Süreci

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası ve dolandırıcılık iddiaları bulunan Hikmet Tuğsuz, 2025 yılında Survivor macerasını beklenmedik bir şekilde noktaladı. Yarışmadan çekildikten sonra Türkiye’ye dönmeyen ve farklı ülkelerde bulunduğu bilinen Tuğsuz, bu kararı gözyaşları içinde aldığını belirtti. Şampiyonluk hedefiyle aylarca mücadele ettiğini dile getiren eski yarışmacı, mecburiyetler nedeniyle adaya veda ettiğini ifade etti. Bu ayrılık, yarışmanın takipçileri tarafından uzun süre sorgulandı.

Nagihan Karadere Hakkında Şok İddialar

Hikmet Tuğsuz, sosyal medya üzerinden yaptığı son paylaşımlarda Nagihan Karadere’yi hedef aldı. Geçmiş sezonlarda yaşanan bir olayı hatırlatan Tuğsuz, kendisine iftira atıldığını savundu. Nagihan’ın kameramanlarla konuştuğu sırada aniden kendisine saldırdığını iddia eden Tuğsuz, bu süreçte diğer yarışmacıların da yalan beyanlarda bulunduğunu ileri sürdü. Paylaşımında, o dönemde Acun Ilıcalı’nın devreye girerek tüm kameramanlarla görüştüğünü ve gerçeğin bu şekilde ortaya çıktığını iddia etti.

"İnsanların Hayalleriyle Oynamak Kolaydır"

Tuğsuz, yaptığı açıklamalarda doğruların er ya da geç ortaya çıkacağını vurguladı. Kendisine yönelik küfür iddialarını kesin bir dille reddeden eski yarışmacı, "Bu kadın yalancı" ifadesini kullanarak Nagihan Karadere’ye yönelik suçlamalarını sürdürdü. Sosyal medyada büyük ilgi gören bu açıklamalar, Survivor tarihindeki en gergin polemiklerden biri olarak kayıtlara geçti. Hakkındaki adli süreçler devam eden Tuğsuz’un iddiaları karşısında, ismi geçen diğer yarışmacıların ve yapım ekibinin nasıl bir tutum sergileyeceği merakla bekleniyor.

