Sürücüler açtı ağzını yumdu gözünü! Benzin, dizel fiyatlarına tarihi zam! Bugün 00.00'a kadar depoları doldurun!

Benzin, dizel fiyatlarına tarihi zam! Bugün 00.00'a kadar depoları doldurun! Sürücüler açtı ağzını yumdu gözünü- Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı kararıyla akaryakıt ürünlerine KDV oranları artırıldı. Bugünden itibaren gece yarısından sonra geçerli olmak üzere akaryakıtların KDV oranı yüzde 20'ye çıkarıldı. Bu artışla birlikte benzin, motorin ve otogaz fiyatlarına zam yapılacağı duyuruldu.

Benzin litre fiyatına yapılan zam, 40 kuruş olarak belirlendi. Motorin litre fiyatına ise 38 kuruşluk bir KDV zammı uygulanacak. Otogaz litre fiyatına ise 15 kuruşluk bir zam geleceği açıklandı. Bu zamlarla birlikte akaryakıt fiyatlarının artması kaçınılmaz olacak.

Bununla birlikte, akaryakıtlara ek olarak ÖTV zammının da yolda olduğu bilgisi paylaşıldı. Akaryakıt ürünlerine her 6 ayda bir uygulanan ÖTV zammının, bu hafta meclise sunulduğu belirtildi. İlk 6 ayda üretici enflasyonunun yüzde 14.82 seviyesinde olduğu ifade edildi. Bu durumda, yasalaşması halinde bir litre benzinden alınan maktu ÖTV miktarının 2.9 TL olacağı ve benzine 43 kuruş, motorine ise 37 kuruşluk bir zam daha yapılacağı tahmin ediliyor.

Güncel akaryakıt fiyatları ise şu şekildedir:

Benzin Fiyatları:

İstanbul Anadolu Yakası: 26.16 TL

İstanbul Avrupa Yakası: 26.21 TL

Ankara: 26.65 TL

İzmir: 26.71 TL

LPG Fiyatları:

İstanbul Anadolu Yakası: 10.68 TL

İstanbul Avrupa Yakası: 11.10 TL

Ankara: 11.02 TL

İzmir: 10.75 TL

Motorin Fiyatları:

İstanbul Anadolu Yakası: 24.78 TL

İstanbul Avrupa Yakası: 24.84 TL

Ankara: 25.27 TL

İzmir: 25.42 TL

Akaryakıt fiyatlarına yapılan bu zam, tüketiciyi ekonomik olarak etkileyecek bir gelişmedir. Yüksek akaryakıt fiyatları, ulaşım maliyetlerini artıracak ve genel yaşam standartlarını olumsuz etkileyecektir. Tüketiciler, yakıt tasarrufu sağlamak ve daha verimli araçlar tercih etmek konusunda daha dikkatli olmalıdır.

Bu durum, tüketicilerin yakıt masraflarını etkileyecek ve ekonomik açıdan zorluklar yaratacaktır. Tüketicilerin daha tasarruflu ve verimli alternatiflere yönelmeleri önemlidir.