Süper Kupa Krizi: Galatasaray ve Fenerbahçe İptal Kararıyla Türkiye'ye Dönüyor!

Süper Kupa Krizi: Galatasaray ve Fenerbahçe İptal Kararıyla Türkiye'ye Dönüyor!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 29-12-2023 21:19

Süper Kupa maçı öncesinde Suudi Arabistan'da düzenlenen toplantıda, kulüplerin gönderdiği pankart ve tişört tasarımları akışa uygun olmadığı gerekçesiyle reddedildi. Galatasaray ve Fenerbahçe ise bu talepleri kabul etmeyerek dik bir duruş sergiledi. Kulüp başkanları Ali Koç ve Dursun Özbek, Atatürk ile ilgili herhangi bir taviz verilmeyeceğini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) iletti. Bu kararın ardından Galatasaraylı futbolculara maçın oynanmayacağı bildirildi ve Fenerbahçe de benzer bir açıklamayla Süper Kupa'nın iptal edildiğini duyurdu. İki takım da acil bir şekilde Türkiye'ye dönmek üzere harekete geçti.

Suudi Arabistan'da yaşanan kriz, Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözlerinin siyasi mesaj içerebileceği gerekçesiyle Suudi yetkililer tarafından kabul edilmemesiyle daha da derinleşti. Özellikle Atatürk posteri, yurtta sulh, cihanda sulh pankartı ve Atatürk tişörtüne izin verilmemesi, Türk kulüplerinin tepkisini çekti.

Türk futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş bu durum, stadyumda bekleyen polis kuvvetleriyle ve tribünlerin boş kalmasıyla daha da çarpıcı hale geldi. Taraftarlar, Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleri olduklarını haykırırken, Suudi yetkililerin müdahale için soyunma odasının önüne polis yerleştirdiği bilgisi dikkat çekti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Atatürk'ün sözlerini hatırlatmak istedikleri pankartın kabul edilmediğini belirterek, "Pankarta izin vermediler" dedi. Ayrıca, Süper Kupa'nın Suudi Arabistan'da oynanmasının tartışmalı olduğunu ve Almanya'nın tercih edilmesini istediklerini, ancak Almanya'nın kabul etmediğini ifade etti.

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