Şükrü Özyıldız gönlünü Büşra Cebe'ye kaptırdı!

Şükrü Özyıldız, kendisi gibi oyuncu olan Büşra Cebe’yle yeni bir aşka yelken açtı. Önceki gün Etiler’deki bir mekana baş başa gelen ikili, üç saat sohbet etti. Mekan içerisinde ara ara Şükrü Özyıldız’ın yanağını okşadığı görülen Cebe, çıkış kapısında görüntülendiğini fark edince panik oldu. Sevgilisinin kolunu bırakan Cebe, şaşkınlık içerisinde ne yapacağına karar veremedi.

SEVGİLİSİNİN AKSİNE RAHAT TAVIRLAR SERGİLEDİ

"Yakalandık" dediği duyulan Cebe’nin aksine Şükrü Özyıldız, rahat tavırlarıyla dikkat çekti. "Birliktelik hayırlı olsun, ne zamandır berabersiniz?" sorularını Özylıdız,” Teşekkür ederim arkadaşlar” diye geçiştirdi. Çift, sonrasında Etiler sokaklarında gözlerden kayboldu.