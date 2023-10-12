Şubeye gitmeden hesabınıza 22.000 TL geçiyor: Başvuru detayları için tıklayın…

Mali ihtiyaçlarınıza hızlı ve kolay bir çözüm arıyorsanız, bu kampanya tam da size göre! Artık 22.000 TL'ye kadar olan kredi ihtiyaçlarınızı karşılamak için şubeye gitme derdine son verebilirsiniz. Hem hızlı hem de pratik bir şekilde kredi almanın tadını çıkarın.
Faiz Oranları
Anında kredi ihtiyacınızı karşılamak için sunulan bu fırsat, aylık olarak %2,99 faiz oranları ile sunuluyor. Bu rekabetçi faiz oranları sayesinde ekonomik bir şekilde ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz.
Mobil ve İnternet Bankacılığı
Bu kampanya, şubeye gitme derdi olmadan mobil ve internet bankacılığı ile anında 22.000 TL'ye sahip olma fırsatı sunuyor. Mobil ve internet bankacılığı kullanmayanlar için ise şubelerimizden kolayca kredi başvurusu yapma imkanı mevcut.
Kredi Detayları
Bu kampanya ile 30.000 TL'ye kadar kredi imkanı sunulmaktadır. Kredi başvurusu yaparken herhangi bir belge sunmanıza gerek yoktur. Onaylanan kredi başvurusu sonucunda krediniz vadesiz hesabınıza anında aktarılır. Bu sayede ihtiyaçlarınızı hızlıca karşılayabilirsiniz.
Anında Kredi Başvurusu
Anında kredi başvurularınızı internet bankacılığı ve mobil uygulama üzerinden 7/24 istediğiniz her zaman yapabilirsiniz. Başvurunuz onaylandığında, şubeye gitmenize gerek kalmadan kredinizi anında hesabınızda görebileceksiniz.
Kredi Seçenekleri
Düşük faiz oranları ve hızlı onay süreci ile sunulan bu kredi fırsatını kullanabilirsiniz. İşte bazı bankaların sunduğu kredi seçenekleri:
TEB
Aylık Taksit Tutarı: 1.145 TL
Faiz Oranı: %2,99
Toplam Ödeme: 41.360 TL
Akbank
Aylık Taksit Tutarı: 1.273 TL
Faiz Oranı: %3,59
Toplam Ödeme: 45.968 TL
Türkiye İş Bankası
Aylık Taksit Tutarı: 1.353 TL
Faiz Oranı: %3,95
Toplam Ödeme: 48.697 TL
Garanti BBVA
Aylık Taksit Tutarı: 1.395 TL
Faiz Oranı: %4,14
Toplam Ödeme: 50.363 TL
Alternatif Bank
Aylık Taksit Tutarı: 1.443 TL
Faiz Oranı: %4,35
Toplam Ödeme: 52.086 TL
Aktif Bank
Aylık Taksit Tutarı: 1.713 TL
Faiz Oranı: %5,49
Toplam Ödeme: 61.808 TL
ING
Aylık Taksit Tutarı: 947 TL
Faiz Oranı: %1,99
Toplam Ödeme: 34.076 TL