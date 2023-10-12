Şubeye gitmeden hesabınıza 22.000 TL geçiyor: Başvuru detayları için tıklayın…

Mali ihtiyaçlarınıza hızlı ve kolay bir çözüm arıyorsanız, bu kampanya tam da size göre! Artık 22.000 TL'ye kadar olan kredi ihtiyaçlarınızı karşılamak için şubeye gitme derdine son verebilirsiniz. Hem hızlı hem de pratik bir şekilde kredi almanın tadını çıkarın.

Faiz Oranları

Anında kredi ihtiyacınızı karşılamak için sunulan bu fırsat, aylık olarak %2,99 faiz oranları ile sunuluyor. Bu rekabetçi faiz oranları sayesinde ekonomik bir şekilde ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz.

Mobil ve İnternet Bankacılığı

Bu kampanya, şubeye gitme derdi olmadan mobil ve internet bankacılığı ile anında 22.000 TL'ye sahip olma fırsatı sunuyor. Mobil ve internet bankacılığı kullanmayanlar için ise şubelerimizden kolayca kredi başvurusu yapma imkanı mevcut.

Kredi Detayları

Bu kampanya ile 30.000 TL'ye kadar kredi imkanı sunulmaktadır. Kredi başvurusu yaparken herhangi bir belge sunmanıza gerek yoktur. Onaylanan kredi başvurusu sonucunda krediniz vadesiz hesabınıza anında aktarılır. Bu sayede ihtiyaçlarınızı hızlıca karşılayabilirsiniz.

Anında Kredi Başvurusu

Anında kredi başvurularınızı internet bankacılığı ve mobil uygulama üzerinden 7/24 istediğiniz her zaman yapabilirsiniz. Başvurunuz onaylandığında, şubeye gitmenize gerek kalmadan kredinizi anında hesabınızda görebileceksiniz.

Kredi Seçenekleri

Düşük faiz oranları ve hızlı onay süreci ile sunulan bu kredi fırsatını kullanabilirsiniz. İşte bazı bankaların sunduğu kredi seçenekleri:

TEB

Aylık Taksit Tutarı: 1.145 TL

Faiz Oranı: %2,99

Toplam Ödeme: 41.360 TL

Akbank

Aylık Taksit Tutarı: 1.273 TL

Faiz Oranı: %3,59

Toplam Ödeme: 45.968 TL

Türkiye İş Bankası

Aylık Taksit Tutarı: 1.353 TL

Faiz Oranı: %3,95

Toplam Ödeme: 48.697 TL

Garanti BBVA

Aylık Taksit Tutarı: 1.395 TL

Faiz Oranı: %4,14

Toplam Ödeme: 50.363 TL

Alternatif Bank

Aylık Taksit Tutarı: 1.443 TL

Faiz Oranı: %4,35

Toplam Ödeme: 52.086 TL

Aktif Bank

Aylık Taksit Tutarı: 1.713 TL

Faiz Oranı: %5,49

Toplam Ödeme: 61.808 TL

ING

Aylık Taksit Tutarı: 947 TL

Faiz Oranı: %1,99

Toplam Ödeme: 34.076 TL