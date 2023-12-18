Steam Kullanıcısı 69 TL'lik Oyuna 460 TL Verince İsyan Etti! Meğer Epic Games'te Daha Ucuzmuş...

Steam'den aldığı oyun Epic Games'e göre %557 zamlı çıkınca hayatının şokunu yaşadı. Freaky34 isimli Steam kullanıcısı, hangi oyunda bu kadar fiyat farkı olduğunu da açıkladı.

Steam Kullanıcısı 69 TL'lik Oyuna 460 TL Verince İsyan Etti! Meğer Epic Games'te Daha Ucuzmuş...
YAŞAM
Yayın Tarihi : 18-12-2023 16:58

Steam'in döviz kuru ile ilgili yaptığı değişiklik sonrasında oyun fiyatları ve paketlerde ciddi artış meydana geldi. Özellikle de ülkemizde TL yerine dolar üzerinden alınan oyunlara bakacak olursak fiyat artışları oldukça fazla. Elbette bunun etkilerini bir şekilde görüyoruz. Steam'de Freaky34 ismi ile tanınan bir kullanıcı ise, yaptığı paylaşımla ses getirdi.

İndirimli Satın Aldı Ama...

Steam kullanıcısı Freaky34, Chivalry 2 isimli oyunu indirimli olarak 16 dolara yani yaklaşık 464 TL'ye satın aldı. Oyunu oynadıktan sonra bir arkadaşının uyarısı ile Epic Games'teki fiyatları karşılaştırdı ve hayatının şokunu yaşadı. Şaşkınlığını ifade eden kullanıcı, bu kadar fiyat farkı olmasına anlam veremediğini dile getirdi. Normal şartlarda oyunun daha ucuz olması gerektiğini söyledi.

Aynı Oyun Epic Games'te 69 TL!

Gerçek adı açıklanmayan Freaky34 isimli kullanıcı, eğer chivalry 2 oyununu Steam yerine Epic Games'ten alsa idi 69 TL'ye (395 TL daha ucuz) alabilecekti. Oyunun güncel fiyatı ise indirimsiz olarak 40 dolar, yani 1162 TL olarak belirlendi.

"Steam'i düzenli kullanıyorum"

Freaky34, yıllardan beridir Steam üzerinde aktif olarak oyun oynadığını ve arkadaşları ile iletişim kurduğunu belirtti. Bu nedenle Steam'in dışındaki dijital oyun satışı yapan sitelerin fiyatlarıyla pek ilgilenmediğini ekledi. Hal böyle olunca, Steam'in kendi sadık kullanıcıları nedeniyle fiyat politikasını daha rahat düzenleyebildiği görülüyor. Aynı fiyat artışının Epic Games'ten şu an için beklenmediğini aktaralım.

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