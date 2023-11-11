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Staj ve çıraklık sigortası şartları açıklandı! 5000+1+2+ yıllık prim, 48-49-50 ve 51 yaş geliyor!

Türkiye'de Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası, özellikle 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olan vatandaşlar için önemli değişiklikler getirmiş durumda.

Staj ve çıraklık sigortası şartları açıklandı! 5000+1+2+ yıllık prim, 48-49-50 ve 51 yaş geliyor!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 11-11-2023 15:08

Bu tarihten sonra sigortalı olanlar için emeklilik şartları hala zorlayıcı seviyelerde. Bu durumda, staj ve çıraklık sigortası, erken emeklilik ve emeklilik yaşını düşürme konusunda önemli bir role sahip.

Staj ve Çıraklık Sigortası Başvurusu ve Belgeler

  • Başvuru Süreci: Staj ve çıraklık sigortası borçlanması için Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvuru yapmak gerekiyor.
  • Gerekli Belgeler: Staj sigortası için avukatlık ruhsatnamesi ve staj belgesi, çıraklık sigortası için ise çıraklık eğitimi belgesi ve meslek lisesi diploması gibi belgeler talep ediliyor.
  • Emeklilik Hesabına Eklenme: Başvurunun kabul edilmesi durumunda, staj veya çıraklık süreleri emeklilik hesabına eklenerek, daha erken emeklilik planı yapma şansı sunar.

Staj ve Çıraklık Sigortası Borçlanma Tutarları

  • Sigorta Başlangıç Tarihine Göre Değişkenlik: 2008 yılı ve sonrasında sigortalı olanlar için borçlanma tutarı, günlük asgari ücretin brüt tutarının 3’te 1’i, 2008 öncesinde sigortalı olanlar için ise yarısıdır.

Erken Emeklilik İçin Gerekli Şartlar

  • Genel Şartlar: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmak, staj veya çıraklık süresini tamamlamış olmak gibi şartlar bulunmaktadır.

Emeklilik Maaşı Hesaplaması ve Borçlanmanın Etkisi

  • Maaş Hesaplama: Staj ve çıraklık sigortası ile emeklilik maaşı hesaplaması, sigortalılık süresi, prim gün sayısı ve prime esas kazancın ortalaması dikkate alınarak yapılır.
  • Borçlanmanın Etkisi: Borçlanma, emeklilik maaşını artırarak daha yüksek bir maaş alma olanağı sunar.

EYT Sonrası Değişiklikler

  • Yeni Düzenlemeler: EYT yasası sonrasında yapılan değişiklikler, staj sigortası borçlanması için avukatlık ruhsatnamesi şartının kaldırılması, staj süresinin 1 yıla kadar borçlanılabilir olması ve çıraklık sigortası için yaş sınırının 29’dan 35’e yükseltilmesini içermektedir.
  • Genişleyen Erken Emeklilik Fırsatları: Bu değişiklikler sayesinde, staj ve çıraklık sigortası ile erken emeklilik fırsatı daha geniş bir kesime sunulmaktadır.
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