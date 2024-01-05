SSK ve bağkur emeklisine müjde: Kök zam geliyor

SSK ve bağkur emeklisine müjde: Kök zam geliyor
YAŞAM
Yayın Tarihi : 05-01-2024 21:30

Türkiye'de emekli maaşlarına dair heyecan verici gelişmeler kapıda. Özellikle düşük gelirli emeklileri olumlu bir şekilde etkilemesi beklenen yeni düzenlemeler, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bütçeyi zorlayacak adımlar atacaklarını açıklamasıyla gündemde. Bu makalede, 2024 yılı için SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik yapılacak zamların yanı sıra, kök maaş zammı ve en düşük emekli maaşı artışı gibi önemli düzenlemeleri ele alacağız.

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarına göre, düşük gelirli emeklileri gözeterek yapılan yeni düzenlemeler, özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök maaşlarına yapılacak zamları içeriyor. Bu zamların, 6 aylık enflasyon beklentilerine dayanarak belirleneceği belirtiliyor. Ayrıca, Ocak 2024'ten itibaren geçerli olacak kök maaş zammının yanı sıra, en düşük emekli maaşının da artırılacağı vurgulanıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun 3 Ocak'ta açıklayacağı Aralık ayı enflasyon oranının, SSK ve Bağ-Kur emekli zamlarının belirlenmesinde kilit bir rol oynayacağı ifade ediliyor. Bu oran, emeklilere yapılacak kök maaş zammının miktarını belirlemede önemli bir gösterge olacak.

Ayrıca, memur zam oranlarının, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için referans noktası olabileceği düşünülüyor. Memurlar ve memur emeklileri yılda iki kez zam alıyor ve bu zamlar, enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammını içeriyor. Bu durum, emekli maaşlarına yapılacak zamların belirlenmesinde bir ölçüt olabilir.

Üç farklı formül üzerinden yapılacak emekli maaşı artışları, kök maaş zammı, en düşük emekli maaşı artışı, refah payı ve seyyanen zam gibi unsurları içeriyor. Bu düzenlemelerin, özellikle düşük gelirli emeklilerin alım gücünü artırarak yaşam standartlarını yükseltmeyi amaçladığı belirtiliyor.

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