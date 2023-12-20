SSK ve Bağkur Emeklisi İçin Yapılacak Zam ile 3000 TL daha Ek zam yapılacağı duyuruldu

16 milyondan fazla emeklinin merakla beklediği Ocak ayı, emekli maaşlarına yapılacak olan zamlarla dolu. Hükümetin belirleyeceği zammın ne kadar olacağı ise emeklilerin gündemini meşgul ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) ve Bağkur emeklileri için yasal olarak belirlenen enflasyon farkı zammı ile birlikte, memur emeklileri için de maaş artışlarının gündemde olduğu bir dönemdeyiz.

SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zammın temelini son 6 aylık enflasyon oluşturacak. Bu dönemdeki enflasyon farkı, emeklilerin maaşlarına yansıtılacak ve bu rakamın yüzde 38 ile yüzde 40 arasında olması bekleniyor. Kesin rakam, 3 Ocak 2024 Çarşamba günü Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Aralık ayı enflasyonunu açıklamasıyla belli olacak. Tahminlere göre, enflasyon farkı zammı yüzde 40'a kadar çıkabilir.

Memur emeklileri için ise durum biraz farklı. Onlar, sadece enflasyon farkı değil, aynı zamanda memurların aldıkları genel maaş zammını da alacaklar. Ocak ayında memur emeklilerinin toplam zam oranının yüzde 50'yi aşması bekleniyor. Bu durum, memur emeklileri için maaşlarında daha belirgin bir artış anlamına geliyor.

Hükümetin belirleyeceği refah payı artışı ise SSK ve Bağkur emeklilerini ilgilendiren bir diğer konu. Bu artış tamamen hükümetin inisiyatifine bağlı olarak gerçekleşecek ve tahmin etmek oldukça zor. Ancak, yapılması durumunda emekli maaşlarına yapılacak zam oranının yüzde 50'ye yaklaşabileceği belirtiliyor. Bu konuda karar tamamen hükümete ait olacak ve refah payı artışının gerçekleşip gerçekleşmeyeceği önemli bir belirsizlik olarak duruyor.