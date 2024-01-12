SSK ve Bağkur Emeklisi İçin Sabah Açıklanan Haber: İlave Zam Olacak! Kesin Karar Verildi

Türkiye'nin emekli vatandaşları, 2024'ün başında yapılan maaş zamlarıyla birlikte önemli bir gelişmeyle karşı karşıya kaldı. Ancak, memur emeklilerine yapılan yüzde 49,25'lik zamın ardından, işçi ve SSK-Bağ-Kur emeklileri arasında yüzde 11'lik bir zam farkı oluştu. Bu durum, milyonlarca emekliyi ek zam beklentisine sürükledi ve bu beklentiyle birlikte AK Parti'den ilk açıklama geldi.

Emekliye İlave Zamın Yolda Olduğu Açıklandı:

AK Parti TBMM Grup Başkanı Güler, emeklilere müjdeli bir açıklama yaparak, emekli maaşlarına ilave zam yapılması için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Güler, bu konuda yapılan çalışmaların ocak ayının 3. haftasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacağını ve ardından TBMM'ye sunulacak olan bu önerinin onaylanmasıyla emeklilere ek zamın geleceğini ifade etti.

Yeni Zam Oranları ve Beklentiler:

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için beklenen ek zam oranlarıyla ilgili olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın %8 oranını üzerinde durduğu kulis bilgileri arasında yer alıyor. Bu durumun temel nedeni, işçi emeklisi ve memur emeklisi arasındaki zam oranlarının Temmuz ayında eşitlenmesi gerekliliği. İki bakanlık, haziran ayındaki oranları eşitlemek amacıyla %8 ek zam yaparak, Ocak 2024 maaş zammını %45'e çıkarmayı planlıyor.

Emeklilere Sağlanacak Katkının Önemi:

Emekli vatandaşlar için bu ek zam, maaşlarını artırmanın yanı sıra yaşam standartlarını yükseltme anlamına gelecek. Özellikle memur emeklileri ile işçi ve SSK-Bağ-Kur emeklileri arasındaki eşitsizlik, hükümetin bu konuda adım atma ihtiyacını ortaya çıkardı. Yapılacak olan ek zamların, emeklilerin geçmiş yıllardaki ekonomik kayıplarını telafi etmeye yönelik bir adım olması bekleniyor.