Advert

SSK ve Bağkur emeklileri ajanslara son dakika düştü! Maaş farkları için tarihler peş peşe belli oldu!

Son dakika bilgilerine göre, memur ve emekli maaşlarına zam yapılmasını içeren torba yasa teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmıştır.

SSK ve Bağkur emeklileri ajanslara son dakika düştü! Maaş farkları için tarihler peş peşe belli oldu!
Yayın Tarihi : 2023-07-19 21:10

Maaş farkları için tarihler peş peşe belli oldu! SSK ve Bağkur emeklileri ajanslara son dakika düştü- Son dakika bilgilerine göre, memur ve emekli maaşlarına zam yapılmasını içeren torba yasa teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmıştır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan kararla emekli aylıklarına yüzde 25 oranında zam yapılmıştır.

Bu zam kararı sonrasında Temmuz 2023 maaş ödemeleri başlamıştır. İlk olarak memur maaşlarına zam uygulanarak ödemeler gerçekleştirilmiştir. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de yüzde 25 zamlı maaşlarını almaya başlamışlardır.

Seyyanen zam olarak adlandırılan fark ödemelerinin ise 24-28 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılması planlanmaktadır. Memur emeklileri, yüzde 25 zam farklarını bu ay içerisinde almaları beklenmektedir.

Ödeme tarihleri ise şu şekildedir:

  • Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar için ödeme tarihi 17 Temmuz'dur.
  • Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlar için ödeme tarihi 18 Temmuz'dur.
  • Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlar için ödeme tarihi 19 Temmuz'dur.
  • Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlar için ödeme tarihi 20 Temmuz'dur.
  • Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlar için ödeme tarihi 21 Temmuz'dur.
  • Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlar için ödeme tarihi 22 Temmuz'dur.
  • Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlar için ödeme tarihi 23 Temmuz'dur.
  • Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlar için ödeme tarihi 24 Temmuz'dur.
  • Tahsis numarasının son rakamı 2 olanlar için ödeme tarihi 25 Temmuz'dur.
  • Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlar için ödeme tarihi 26 Temmuz'dur.

Yüzde 25 artıştan sonra emekli maaşlarına ek olarak SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 4 oranında ek ödeme yapılacaktır.

Bağ-Kur emeklileri ise Temmuz ayının 25-28 arasında maaşlarını yüzde 25 zamlı olarak alacaklardır.

Yukarıda belirtilen tarihleri dikkate alarak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş ödemelerini kaçırmamaları önemlidir.

Benzer Haberler
Bugün 5.704 TL ödemeniz otomatik olarak tanımlandı! PTT'de kuyruk var Bugün 5.704 TL ödemeniz otomatik olarak tanımlandı! PTT'de kuyruk var
Volkswagen Polo Temmuz 2023 güncel fiyat listesi yayınlandı! Yeni Polo fiyatları görenleri kahretti! Artık almak hayal oldu! Volkswagen Polo Temmuz 2023 güncel fiyat listesi yayınlandı! Yeni Polo fiyatları görenleri kahretti! Artık almak hayal oldu!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç son dakika açıkladı! 2023 yılında genel af çıkacak mı? Mahkumlara af geldi mi? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç son dakika açıkladı! 2023 yılında genel af çıkacak mı? Mahkumlara af geldi mi?
Son dakika THY Emlak konut 1+1 2+1 3+1 kura çekimi çekiliş sonuçları! Kazanan isim listesi açıklandı mı? Son dakika THY Emlak konut 1+1 2+1 3+1 kura çekimi çekiliş sonuçları! Kazanan isim listesi açıklandı mı?
Bu sabah Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Tüm banka ve senet borçları kapatılıyor Bu sabah Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Tüm banka ve senet borçları kapatılıyor
Winter is coming! Dolar sahipleri Happy olacak! 2 gün sonra bu fiyat olacak! Hemen bakın Winter is coming! Dolar sahipleri Happy olacak! 2 gün sonra bu fiyat olacak! Hemen bakın
ÇOK OKUNANLAR
Ve karar kesinleşti! Türkiye Bankalar Birliğinden kredi ve kredi kartı borçluları için son dakika duyurusu!
  • 14-07-2023 11:33

Ve karar kesinleşti! Türkiye Bankalar Birliğinden kredi ve kredi kartı borçluları için son dakika duyurusu!

Ziraat Bankası 18-19-20-21 Temmuz'da hesaplara ödeme yatıracak! Banka hesabı olanlar dikkat!
  • 18-07-2023 10:13

Ziraat Bankası 18-19-20-21 Temmuz'da hesaplara ödeme yatıracak! Banka hesabı olanlar dikkat!

EPT'liler için gönüllere maya çalan müjde verildi: Prim ve yaş indirimi ile 60 ay erken emekli olacaklar
  • 13-07-2023 10:49

EPT'liler için gönüllere maya çalan müjde verildi: Prim ve yaş indirimi ile 60 ay erken emekli olacaklar

Emekliye maaşa ek 10.000-15.000 TL ödeme Pazartesi saat 09.15'te hesapta! ATM'den hemen çekin!
  • 15-07-2023 19:48

Emekliye maaşa ek 10.000-15.000 TL ödeme Pazartesi saat 09.15'te hesapta! ATM'den hemen çekin!

Son dakika: 4D'li taşeron ve belediye şirket işçilerine AK Parti'den kadro açıklaması geldi! Taşerona kadro müjdesi!
  • 15-07-2023 10:27

Son dakika: 4D'li taşeron ve belediye şirket işçilerine AK Parti'den kadro açıklaması geldi! Taşerona kadro müjdesi!