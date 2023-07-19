SSK ve Bağkur emeklileri ajanslara son dakika düştü! Maaş farkları için tarihler peş peşe belli oldu!

Maaş farkları için tarihler peş peşe belli oldu! SSK ve Bağkur emeklileri ajanslara son dakika düştü- Son dakika bilgilerine göre, memur ve emekli maaşlarına zam yapılmasını içeren torba yasa teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmıştır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan kararla emekli aylıklarına yüzde 25 oranında zam yapılmıştır.

Bu zam kararı sonrasında Temmuz 2023 maaş ödemeleri başlamıştır. İlk olarak memur maaşlarına zam uygulanarak ödemeler gerçekleştirilmiştir. SSK ve Bağ-Kur emeklileri de yüzde 25 zamlı maaşlarını almaya başlamışlardır.

Seyyanen zam olarak adlandırılan fark ödemelerinin ise 24-28 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılması planlanmaktadır. Memur emeklileri, yüzde 25 zam farklarını bu ay içerisinde almaları beklenmektedir.

Ödeme tarihleri ise şu şekildedir:

Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlar için ödeme tarihi 17 Temmuz'dur.

Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlar için ödeme tarihi 18 Temmuz'dur.

Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlar için ödeme tarihi 19 Temmuz'dur.

Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlar için ödeme tarihi 20 Temmuz'dur.

Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlar için ödeme tarihi 21 Temmuz'dur.

Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlar için ödeme tarihi 22 Temmuz'dur.

Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlar için ödeme tarihi 23 Temmuz'dur.

Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlar için ödeme tarihi 24 Temmuz'dur.

Tahsis numarasının son rakamı 2 olanlar için ödeme tarihi 25 Temmuz'dur.

Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlar için ödeme tarihi 26 Temmuz'dur.

Yüzde 25 artıştan sonra emekli maaşlarına ek olarak SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 4 oranında ek ödeme yapılacaktır.

Bağ-Kur emeklileri ise Temmuz ayının 25-28 arasında maaşlarını yüzde 25 zamlı olarak alacaklardır.

Yukarıda belirtilen tarihleri dikkate alarak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş ödemelerini kaçırmamaları önemlidir.