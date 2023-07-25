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SSK ve Bağ Kur emeklisine kral davranış! Emekli maaşlarına seyyanen zam ayarı geldi! İşte yeni zamlı emekli maaşı tablosu

Toplu sözleşme sürecinde enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile birlikte memur maaşlarına yüzde 17,55 oranında zam yapıldı.

SSK ve Bağ Kur emeklisine kral davranış! Emekli maaşlarına seyyanen zam ayarı geldi! İşte yeni zamlı emekli maaşı tablosu
Yayın Tarihi : 2023-07-25 21:38

Emekli maaşlarına seyyanen zam ayarı geldi! İşte yeni zamlı emekli maaşı tablosu... SSK ve Bağ Kur emeklisine kral davranış-  Son dakika haberlerine göre, temmuz ayındaki zammın kesinleşmesiyle birlikte memur maaş farkı ve seyyanen zam ödemeleri gündemde yoğun bir ilgiyle takip edilirken SSK ve BAĞ-KUR emeklileri de maaşlarına zam yansıtılmasını talep ediyorlar. Maaşlara yapılan yüzde 25 zam talepleri karşılamadı ve emekliler seyyanen zam talebinde bulundu.

8 Bin 77 TL Seyyanen Zam Yapılmıştı

Toplu sözleşme sürecinde enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile birlikte memur maaşlarına yüzde 17,55 oranında zam yapıldı. Buna ek olarak, 3,7 milyon memura 8.077 TL seyyanen zam verileceği kararlaştırıldı. Memur emeklilerine ise yüzde 7,45 ek zam yapıldı. Memurlar 15 Temmuz tarihinde zamlı maaşlarını almışlardı ve şimdi ise 14 günlük maaş farkı, seyyanen zam ve memur emeklilerinin Temmuz maaş farkları ödenecek.

Maaşlara Seyyanen Yüzde 10 Zam

Son dakika gelişmelerine göre, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin de zam talepleri karşılanıyor ve maaşlara seyyanen yüzde 10 zam yapıldığı hesaplamalarla doğrulandı. Bu zam oranı, emeklilerin maaşlarını artıracak ve ekonomik açıdan rahatlamalarını sağlayacak.

Kamu Toplu Sözleşme ve Emekli Hakları

Kamu Toplu Sözleşme görüşmeleri, devlet memurlarının çalışma koşullarını ve mali haklarını belirleyen önemli bir süreçtir. Bu görüşmelerde, memurların ve emeklilerin maaşları, sosyal hakları ve diğer çalışma koşulları ele alınır. Kamu çalışanlarının talepleri ve ekonomik şartlar göz önünde bulundurularak yeni düzenlemeler yapılır.

Her yıl belirlenen toplu sözleşme zammının yanı sıra, memurlara ve emeklilere seyyanen zam da uygulanır. Seyyanen zam, enflasyon ve ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak yapılan ek bir zam türüdür ve maaşlara ek olarak yansıtılır. Bu tür zamlar, çalışanların alım gücünü korumasına ve ekonomik sıkıntılara karşı bir koruma sağlamaya yardımcı olur.

Kamu Toplu Sözleşme görüşmeleri, kamu işveren heyeti ve Memur-Sen arasında gerçekleşir. Görüşmelerde, memur ve emeklilerin temsilcileri taleplerini sunar, haklarının korunmasını ve iyileştirilmesini sağlayacak düzenlemeler talep ederler. Görüşmeler, tarafların uzlaşması ve anlaşmaya varmasıyla sonuçlanır.

Zam kararlarının ardından memurlar ve emekliler, maaş farklarını alırlar. Zam kararlarından sonra maaşlarda oluşan farklar, geriye dönük olarak ödenir. Bu ödemeler, maaşların arttığı tarihten itibaren hesaplanarak emeklilere ve memurlara yapılır.

Maaşlara yapılan zam ve seyyanen zamlar, memurlar ve emekliler için ekonomik açıdan rahatlama sağlar. Yaşam maliyetlerinin arttığı dönemlerde yapılan zamlar, çalışanların alım gücünü koruyarak ekonomik sıkıntılara karşı bir önlem oluşturur.

SSK ve BAĞ-KUR Emeklilerinin Talepleri

Memur emeklilerinin yanı sıra, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri de maaşlarına yapılan zamlardan yararlanmak istiyorlar. Emekliler, geçmiş yıllarda yapılan zam oranlarının mali ihtiyaçlarını karşılamadığını belirterek seyyanen zam talebinde bulunuyorlar.

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