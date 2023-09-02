Advert

SSK-SGK ve BağKur emeklilerine şapka çıkartan zam geldi! 7.500 TL, 8.500 TL ve 9000 TL maaş alanlar köşeyi döndü! Okkalı zam var

2023 Ocak ayında 5.500 TL'ye yükseltilen en düşük emekli maaşı, Temmuz öncesi ara dönemde 7.500 TL olarak güncellendi. Milyonlarca emekli, "Emekli maaşı ne kadar arttı?" sorusunun yanıtını araştırıyor.

SSK-SGK ve BağKur emeklilerine şapka çıkartan zam geldi! 7.500 TL, 8.500 TL ve 9000 TL maaş alanlar köşeyi döndü! Okkalı zam var
YAŞAM
Yayın Tarihi : 02-09-2023 09:56

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, son toplantısını yaparak memur zam oranlarını belirledi. Buna göre, memur maaşlarına 2024 yılının ilk 6 ayında %15, ikinci 6 ayında %10, 2025 yılının ilk 6 ayında %6, ikinci 6 ayında ise %5 zam yapılacak. Memurlar, bu zam oranlarını yetersiz bulsa da, emekliler kendi maaşlarındaki artışı merak etmeye başladı.

Emekli maaşı zammı için memur maaş zam oranının referans alınabileceği konuşuluyor. Kulislerde, emeklilere taban maaş üzerinden %45 zam yapılacağı ve en düşük emekli aylığının 10.000 TL'ye yükseltileceği söylentileri dolaşıyor.

Eğer %45'lik zam gerçekleşir ve en düşük emekli maaşı 10.000 TL olursa, emeklilerin zamlı maaşları aşağıdaki gibi hesaplanabilir:

  • Kök maaşı 6.000 TL ile 6.750 TL arasında olanların aylığı 10.000 TL olacak.
  • Kök maaşı 7.000 TL ise %45 zamlı maaş 10.150 TL olacak.
  • Kök maaşı 7.500 TL ise %45 zamlı maaş 10.875 TL olacak.
  • Kök maaşı 8.000 TL ise %45 zamlı maaş 11.600 TL olacak.
  • Kök maaşı 8.500 TL ise %45 zamlı maaş 12.325 TL olacak.
  • Kök maaşı 9.000 TL ise %45 zamlı maaş 13.050 TL olacak.
  • Kök maaşı 9.500 TL ise %45 zamlı maaş 13.775 TL olacak.
  • Kök maaşı 10.000 TL ise %45 zamlı maaş 14.500 TL olacak.

Emekli maaşı zammı hakkında kesin bilgiler henüz açıklanmadı, ancak referans alınacak memur zammı ile ilgili belirlemeler yapıldı.

Benzer Haberler
İlk defa ev sahibi olacaklara kaç para konut kredisi verilecek? BDDK'dan açıklama var İlk defa ev sahibi olacaklara kaç para konut kredisi verilecek? BDDK'dan açıklama var
Kırtasiye parasını dert etmeyin! Devlet desteği muazzam geliyor! Milyonlarca ilkokul ve ortaokul öğrencilerine ödeme başlıyor Kırtasiye parasını dert etmeyin! Devlet desteği muazzam geliyor! Milyonlarca ilkokul ve ortaokul öğrencilerine ödeme başlıyor
Hafta sonuna özel TC kimlik numarasına ödeme yapılacak! Son rakamı 2-6 arasında olanlar 20.000 TL alacak, bu kampanya kaçmaz Hafta sonuna özel TC kimlik numarasına ödeme yapılacak! Son rakamı 2-6 arasında olanlar 20.000 TL alacak, bu kampanya kaçmaz
Söyledikleri noktasına, virgülüne çıkan Hatice Kolçak altın için yeni fiyat verdi! O tarihte hazır olun! Söyledikleri noktasına, virgülüne çıkan Hatice Kolçak altın için yeni fiyat verdi! O tarihte hazır olun!
Hyundai 2023 Eylül fiyat listesi göz kamaştırdı: i10, i20, Elantra, Bayon, Tucson, Santa Fe fiyatları kaç TL oldu? Hyundai 2023 Eylül fiyat listesi göz kamaştırdı: i10, i20, Elantra, Bayon, Tucson, Santa Fe fiyatları kaç TL oldu?
Skoda Eylül 2023 fiyat listesi ağızları açık bıraktı! Fabia, Scala, Octavia, Superb, Kamiq, Karoq, Kodiaq fiyatları kaç para oldu? Skoda Eylül 2023 fiyat listesi ağızları açık bıraktı! Fabia, Scala, Octavia, Superb, Kamiq, Karoq, Kodiaq fiyatları kaç para oldu?
ÇOK OKUNANLAR
Pınar Deniz sezonu kapattı:
  • 02-09-2023 10:26

Pınar Deniz sezonu kapattı: "Artık tatili bitirip Ceylin'i mi oynasan?"

Hayal Köseoğlu: İntikam için 5 ayda 36 kilo verdim
  • 01-09-2023 11:44

Hayal Köseoğlu: İntikam için 5 ayda 36 kilo verdim

Akın Akınözü hastane çıkışı panik oldu!
  • 28-08-2023 14:21

Akın Akınözü hastane çıkışı panik oldu!

Sıfır Dacia Sandero'yu o kişiler 349.300 TL fiyatıyla alabilecek! Sandero Stepway ise 348.900 TL'den satılıyor
  • 30-08-2023 12:46

Sıfır Dacia Sandero'yu o kişiler 349.300 TL fiyatıyla alabilecek! Sandero Stepway ise 348.900 TL'den satılıyor

Dilan Çiçek Deniz'in açıklaması Oğuzhan Koç'u rahatsız etti! Bomba gönderme
  • 02-09-2023 11:57

Dilan Çiçek Deniz'in açıklaması Oğuzhan Koç'u rahatsız etti! Bomba gönderme