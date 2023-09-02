SSK-SGK ve BağKur emeklilerine şapka çıkartan zam geldi! 7.500 TL, 8.500 TL ve 9000 TL maaş alanlar köşeyi döndü! Okkalı zam var

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, son toplantısını yaparak memur zam oranlarını belirledi. Buna göre, memur maaşlarına 2024 yılının ilk 6 ayında %15, ikinci 6 ayında %10, 2025 yılının ilk 6 ayında %6, ikinci 6 ayında ise %5 zam yapılacak. Memurlar, bu zam oranlarını yetersiz bulsa da, emekliler kendi maaşlarındaki artışı merak etmeye başladı.

Emekli maaşı zammı için memur maaş zam oranının referans alınabileceği konuşuluyor. Kulislerde, emeklilere taban maaş üzerinden %45 zam yapılacağı ve en düşük emekli aylığının 10.000 TL'ye yükseltileceği söylentileri dolaşıyor.

Eğer %45'lik zam gerçekleşir ve en düşük emekli maaşı 10.000 TL olursa, emeklilerin zamlı maaşları aşağıdaki gibi hesaplanabilir:

Kök maaşı 6.000 TL ile 6.750 TL arasında olanların aylığı 10.000 TL olacak.

Kök maaşı 7.000 TL ise %45 zamlı maaş 10.150 TL olacak.

Kök maaşı 7.500 TL ise %45 zamlı maaş 10.875 TL olacak.

Kök maaşı 8.000 TL ise %45 zamlı maaş 11.600 TL olacak.

Kök maaşı 8.500 TL ise %45 zamlı maaş 12.325 TL olacak.

Kök maaşı 9.000 TL ise %45 zamlı maaş 13.050 TL olacak.

Kök maaşı 9.500 TL ise %45 zamlı maaş 13.775 TL olacak.

Kök maaşı 10.000 TL ise %45 zamlı maaş 14.500 TL olacak.

Emekli maaşı zammı hakkında kesin bilgiler henüz açıklanmadı, ancak referans alınacak memur zammı ile ilgili belirlemeler yapıldı.