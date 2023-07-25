SSK, Bağkur, 4B, 4A emeklilerine son dakika seyyanen zam geldi! Ankara'dan emekliyi bayram ettirecek haber var!

Ankara'dan emekliyi bayram ettirecek haber var! SSK, Bağkur, 4B, 4A emeklilerine son dakika seyyanen zam geldi- Geçtiğimiz hafta yasalaşan torba yasada yer alan düzenlemelerle birlikte, pek çok kişiyi ilgilendiren önemli gelişmeler yaşandı. En düşük memur maaşının 22 bin 17 TL'ye çıkarılması ve emekli maaşlarına yüzde 25 zam yapılması kararlaştırıldı.

Ancak bu zam kararının ardından Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli, "Emeklilere yapılan yüzde 25 zamın yeterli olmadığını" ifade etti ve 8 bin 77 liralık seyyanen artışın kök ücrete eklenerek emeklilerin maaşlarına yansıtılmasını talep etti. Cumhuriyet gazetesinden Selda Güneysu'nun haberine göre, iktidar kanadı, vergi artışları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Körfez turunun ardından, yeni yılın başına kadar Hazine'deki varlığın "güçleneceğini" öngörüyor. Bu durum, hem bütçedeki açığı vergilerle kapatmayı planladıkları hem de yerel seçimler öncesinde emekli maaşlarına yönelik kesenin ağızını açmayı hedefledikleri şeklinde yorumlanıyor.

Milyonlarca kişinin merakla beklediği zam konusunda, iktidar kanadının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO zirvesi sonrası Devlet Bahçeli ile görüşmesinde, "Emekliye istenilen düzeyde zammın ileri bir tarihte olabileceğini" belirttiği iddia ediliyor. Bu "ileri tarih" ise Aralık 2023 ya da Ocak 2024 olarak tahmin ediliyor.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mart 2024'te yapılması beklenen yerel seçimler öncesinde "Devlet Bahçeli'nin isteğini yerine getirerek, emekli aylıklarına yapılacak seyyanen artışları kök ücrete eklemeyi ve aynı oranda emekli maaşlarına yansıtmayı düşündüğü" kulislerde konuşulan diğer bilgiler arasında yer alıyor.

Bu gelişmeler, emeklilere yönelik zam ve artış beklentilerini gündemde tutarken, kamuoyu emekli maaşlarına dair ileri tarihli düzenlemeleri dikkatle takip etmeye devam edecektir.