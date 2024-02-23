SSK, Bağ-Kur emeklisine SEYYANEN zam geldi! Emekli olanlar müjdeler geldi!

Emekliler için maaş artışları önemli bir konudur. Temmuz ayı yaklaştıkça, SSK ve Bağ-Kur emeklileri, maaşlarına ek zam farklarını almış olsalar da yeni bir artışı bekliyorlar. Bu artış, ilk 6 aylık enflasyon oranına göre belirlenecek. Özellikle memurlar ve memur emeklileri için %10 zam ve enflasyon farkı öngörülüyor. Zam ve farklar için takip edilen enflasyon verileriyle ilgili ilk bilgiler açıklandı ve Temmuz zamlarının detayları netleşmeye başladı.

2024 Şubat Ayı Enflasyon Beklentisi Anketi

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Anket sonuçlarına göre, geçen ay yüzde 3,51 olan şubat ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,80'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi de yüzde 42,04'ten yüzde 42,96'ya yükseldi.

Yıllık Enflasyon Beklentileri

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 42,04 iken, bu anket döneminde yüzde 42,96 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 39,09 iken, bu anket döneminde yüzde 37,78 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 23,69 ve yüzde 23,05 olarak gerçekleşmiştir.

12 Ay Sonrası Enflasyon Beklentileri

2024 yılı Şubat ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 15,36 olasılıkla yüzde 30,00-34,99 aralığında, yüzde 59,99 olasılıkla yüzde 35,00-39,99 aralığında, yüzde 16,76 olasılıkla ise yüzde 40,00-44,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir. Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 11,11'inin beklentilerinin yüzde 30,00-34,99 aralığında, yüzde 66,67'sinin beklentilerinin yüzde 35,00-39,99 aralığında, yüzde 17,46'sının beklentilerinin yüzde 40,00-44,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

Maaş Artışları

Aralık ayında açıklanan %37,57'lik enflasyon oranına ek olarak, %11,68'lik bir refah payı da emeklilerin zam oranlarına eklendi. Bu sayede emeklilerin zam oranları %49,25'e ulaştı. İlk olarak %37,57'lik zamlı maaşlar yatırıldı ve Şubat ayı içerisinde, yasal düzenlemelerin ardından maaş farkları da emeklilerin hesaplarına aktarıldı.