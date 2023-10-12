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Spotify Türkiye'nin 10. Yılında En Çok Dinlenenler Listesi Açıklandı

Spotify Türkiye, 10. yıl dönümünde son on yılın en çok dinlenen sanatçıları ve şarkıları listesini paylaştı. Ezhel, Sezen Aksu ve Uzi gibi isimlerin başı çektiği listelerde, Türkiye'nin müzik zevki ortaya çıktı.

Spotify Türkiye'nin 10. Yılında En Çok Dinlenenler Listesi Açıklandı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 12-10-2023 20:48

Spotify, dünya genelinde milyonlarca müzikseveri bir araya getiren, sevilen bir dijital müzik servisidir. Türkiye'de de büyük bir ilgiyle karşılanan bu platform, 10 yılı aşkın süredir kullanıcılarına hizmet veriyor. Bu özel yılda, Spotify Türkiye, son 10 yılın en çok dinlenen sanatçılarını, şarkılarını ve kadın sanatçılarını bizlerle paylaştı.

Son 10 Yılın En Popüler Sanatçıları

Türkiye'de Spotify kullanıcıları tarafından son 10 yılın en çok dinlenen sanatçıları şunlardır:

  1. Ezhel: Özgün tarzıyla gençlerin gönlünde taht kurdu.
  2. Uzi: Rap müzikte sıra dışı parçalarıyla dikkat çekiyor.
  3. Sezen Aksu: Türk müziğinin efsane ismi, dinleyicilerin gönlünde her zaman bir numara.
  4. Sagopa Kajmer: Rap müziğin duayen isimlerinden.
  5. Duman: Rock müziğin vazgeçilmez gruplarından.
  6. Cakal: Yeni nesil rap müzikte iddialı isimlerden.
  7. Lvbel C5: Genç ve dinamik sesiyle dikkat çekiyor.
  8. Emir Can İğrek: Akustik çalışmalarıyla bilinen genç sanatçı.
  9. Yüzyüzeyken Konuşuruz: Alternatif müzik sahnesinin sevilen isimlerinden.
  10. Dolu Kadehi Ters Tut: Indie rock'ın dikkat çeken isimlerinden.

Son 10 Yılın Hit Şarkıları

Türkiye'de Spotify'da son 10 yılın en çok dinlenen şarkıları:

  1. Seni Dert Etmeler - Madrigal
  2. Bi' Tek Ben Anlarım - Köfn
  3. Aşkın Olayım - Simge
  4. Dinle Beni Bi' - Yüzyüzeyken Konuşuruz
  5. Arasan Da - Uzi
  6. Bir Derdim Var - Mor ve Ötesi
  7. Gitme - Dolu Kadehi Ters Tut, Sedef Sebüktekin
  8. Antidepresan - Mert Demir, Mabel Matiz
  9. Uzunlar - V1 - Evdeki Saat
  10. Paparazzi - Uzi

Türkiye'nin En Sevilen Kadın Sanatçıları

Son 10 yılın en çok dinlenen kadın sanatçıları:

  1. Sezen Aksu: Türk müziğinin divası.
  2. Zeynep Bastık: Pop müziğin yeni nesil yıldızlarından.
  3. Güneş: Farklı tarzıyla dikkat çeken sanatçı.
  4. Sertab Erener: Eurovision zaferiyle adını duyuran değerli isim.
  5. Hande Yener: Pop müziğin kraliçesi.
  6. Gülşen: Enerjik şarkılarıyla bilinen pop divası.
  7. Ebru Gündeş: Türk sanat müziği ve pop müziğin başarılı temsilcisi.
  8. Sıla: Güçlü sesiyle bilinen şarkıcı.
  9. Simge: Popüler şarkılarıyla tanınan isim.
  10. Melike Şahin: Alternatif müzik sahnesinin yeni yüzü.

Spotify Türkiye'nin 10. yılında, en çok dinlenen sanatçılar, şarkılar ve kadın sanatçılarla ilgili verileri inceledik. Türkiye'deki müzik dinleme alışkanlıklarının yanı sıra, en sevilen isimlerin kimler olduğunu da görmüş olduk. Müzik, kültürümüzün ve yaşantımızın vazgeçilmez bir parçasıdır ve Spotify, bu alışkanlıklarımızı ve sevdiklerimizi bizlere sunarak, bu kültüre katkıda bulunuyor.

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