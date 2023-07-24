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"Speed Dating" (Hızlı flört) İstanbul'u karıştırdı! Kadınlar sabit, erkekler yer değiştiriyor! Speed Dating nedir?

Sosyal medyada yayılan görüntülerle birlikte Cihangir'de yapılan ilginç etkinlikler gündeme oturdu.

Yayın Tarihi : 2023-07-24 20:48

Speed Dating nedir? "Speed Dating" (Hızlı flört) İstanbul'u karıştırdı! Kadınlar sabit, erkekler yer değiştiriyor- Sosyal medyada yayılan görüntülerle birlikte Cihangir'de yapılan ilginç etkinlikler gündeme oturdu. Odatv'nin haberine göre, dünyada ünlenen "Speed Dating" yani "hızlı flört" etkinlikleri bu kez bir kafede gerçekleştirildi.

Speed Dating Nedir?

Speed Dating, hızlı flört etkinlikleri olarak da bilinen, insanların kısa sürelerle bir araya gelerek karşılıklı tanışma ve flört fırsatı buldukları özel bir buluşma etkinliğidir. Bu etkinliklerde katılımcılar, yakalarında numaralar ve önlerinde "Aşk/Arkadaşlık/Hayır" seçeneklerinin bulunduğu kağıtlar taşırlar. Katılımcılar, dört dakika boyunca karşılarındaki kişiyle sohbet ederler ve bu süre zarfında aldıkları intibaya ve enerjiye göre, gizlice seçeneklerden birini işaretlerler.

Ding Dang Dong!

Dört dakikalık süre sonunda zil çalar ve kadınların masası sabit kalırken, erkekler yer değiştirirler. Yeni bir kişiyle tanışma fırsatı doğar. Gecenin sonunda, katılımcıların taşıdığı kağıtlar organizatörler tarafından toplanır. Eğer karşılıklı olarak iki kişi, "aşk-aşk" ya da "arkadaşlık-arkadaşlık" seçeneklerini işaretlemişse, iletişim bilgileri 24 saat içinde taraflara iletilir. Böylece, isteyen katılımcılar birbirleriyle daha fazla iletişim kurma ve bir araya gelme şansı elde ederler.

Speed Dating etkinlikleri, klasik flört yöntemlerine alternatif olarak tercih edilen ve sosyal etkileşimi artıran eğlenceli bir buluşma biçimidir. Katılımcılar, kısa sürelerde birbirleriyle tanışarak, uyumlu ve ilgi çekici kişilerle daha derin ilişkiler kurma fırsatı bulurlar. Bu tarz etkinlikler, yeni insanlarla tanışmak isteyenler için keyifli ve heyecan dolu bir deneyim sunar.

Günümüzde insanların farklı flört ve tanışma yöntemleri arayışıyla giderek popüler hale gelen Speed Dating etkinlikleri, insanların sosyal çevrelerini genişletmeleri ve potansiyel partnerlerle iletişime geçmeleri için ideal bir platform sağlıyor. 

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