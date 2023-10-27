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Söyledikleri harfiyen çıkmıştı! Gram altın yılsonunda bu rakamı görecek

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yatırım yapmayı düşünen veya zaten yatırım yapmakta olanların dikkatini çeken önemli bir isimdir.

Söyledikleri harfiyen çıkmıştı! Gram altın yılsonunda bu rakamı görecek
YAŞAM
Yayın Tarihi : 27-10-2023 07:57

İslam Memiş'in daha önceki tahminleri zaman içinde doğruluk payı taşımıştır. Şimdi ise Memiş, 2023 yılsonu için gram altın hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Altın Fiyatları: Son Dakika Güncellemeleri

Altın fiyatları, özellikle Merkez Bankası'nın faiz kararının yakın bir zamanda açıklanacak olması nedeniyle yakından takip ediliyor. Bugünün en önemli sorusu, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının ne kadar olacağıdır. 25 Ekim Çarşamba günü için gram altın ve çeyrek altın fiyatlarına dair detayları sizler için derledik.

Merkez Bankası Faiz Kararı ve Altın Yatırımları

Altın yatırımı yapmayı düşünen veya zaten yatırım yapmış olanları uyararak başlayan Memiş, önemli bir noktaya dikkat çekiyor. Altın fiyatlarının hızla yükselmesi, kar satışlarının da beklendiği bir dönemi işaret ediyor. Memiş, bu süreçte ons altında kısa süreli aşağı yönlü hareketlerin olabileceğini belirtiyor. Ancak, önemli bir noktayı vurguluyor: Altındaki bu düşüşlerin geçici olacağını ve ons altının gerçek değerinin 2 bin doların üzerinde olduğunu savunuyor.

Gram Altın Yılsonunda Ne Kadar Olur? İslam Memiş'ten Değerlendirme

Gram altının yılsonu durumu, yatırımcılar için büyük bir merak konusu. İslam Memiş, bu konuda önemli değerlendirmelerde bulunuyor. Ancak, dikkat edilmesi gereken bazı faktörler var. Dolar kurunun seyri, ABD'nin faiz politikaları ve Türk lirasının değeri, altın fiyatlarını belirleyen önemli etkenler arasında yer alıyor. Memiş, 1.780 liranın kalıcı bir fiyat olmadığını, altın fiyatlarının yükselmeye devam edeceğini öngörüyor. Bu nedenle, daha önce altın almamış olanların bu fırsatı değerlendirmesi gerektiğini belirtiyor. Gram altın fiyatları şu an için serbest piyasalarda 1.847 ile 1.857 lira arasında seyrediyor. Geçen hafta tüm zamanların rekorunu kıran gram altın, yıl sonuna kadar 1.780 - 1.880 TL aralığında hareket edebilir. İslam Memiş, bu tahminlerinin 2023 yılında doğrulanacağını ve 2024 yılında ise 2.500 TL seviyesini görebileceğini öngörüyor.

 İslam Memiş'in altın yatırımlarıyla ilgili öngörüleri dikkate alınmalıdır. Ancak, her yatırım kararı özenle ve dikkatle verilmelidir. Altın fiyatlarını etkileyen birçok faktör bulunmaktadır ve bu faktörler zaman içinde değişebilir. Bu nedenle, yatırımcılar güncel haberleri ve uzman görüşlerini takip etmelidir. Altın yatırımlarıyla ilgileniyorsanız, İslam Memiş'in önerileri ve piyasa analizleri sizin için önemli bir rehber olabilir. Unutmayın ki, her yatırımın riskleri vardır ve doğru bilgilere dayalı kararlar almak her zaman en iyisi olacaktır.

Editörün notu: Haberimizde verilen bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir.
 

 

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