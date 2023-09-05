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Sosyal Medya Kullananları Hüzne Boğacaklar! Instagram ve Facebook Ödemeli Tarife Devri Başlıyor

Facebook paralı mı olacak? Instagram paralı mı olacak? Facebook ve Instagram fiyatı ne kadar olacak? İşte detaylar...

Sosyal Medya Kullananları Hüzne Boğacaklar! Instagram ve Facebook Ödemeli Tarife Devri Başlıyor
YAŞAM
Yayın Tarihi : 05-09-2023 14:30

Facebook ve Instagram kullanıcı sayıları milyonlarla ifade edilmektedir. META şirketi bu 2 platformu satın aldığı günden beri paralı mı olacak? sorusu gündemde zaman zaman yer alıyor. Peki Facebook paralı mı olacak? Instagram paralı mı olacak? Facebook ve Instagram fiyatı ne kadar olacak? İşte detaylar...

Özellikle de son dönemlerde sosyal medya platformları ile alakalı abonelik ve Premium hesap uygulamalarına geçilmesi sonrasında tüm hesapların paralı olacağı iddiaları konuşuluyor. Bahsi geçen uygulamaları kullanan kullanıcı belli bir miktar aylık ve yıllık ücret ödeyerek daha fazla özelliğinden faydalanabilmekte. Son günlerde Instagram ve Facebook ücretli mi olacak Instagram ve Facebook ne kadar olacak sorularının yanıtları Google arama motorlarını adeta aşındırıyor. Ve yavaş yavaş da Facebook ve Instagram'ın ücretli olup olmayacağı konusundaki detaylar netleşiyor.

Facebook ve Instagram ücretli mi olacak?

Özellikle de son senelerde Meta şirketi veri gizliliği ve reklamlar ile alakalı birçok gelişme kullanıcısına sunuyor. Bu düzenlemeler ise metanın reklam alışverişi konusunda negatif tavır sergilenmesine sebep oluyor. Metal şirketi bu düzensizliklerin önüne geçmek için yeni uygulamalara devreye sokacağı konuşuluyor. Sadece Avrupa Birliği'nde reklamsız abonelik hizmetinin faaliyeti sunulacağı düşünülürken Facebook ve Instagram kullanıcılarının karşısına uygulamaya sokulan bu düzenleme ile birlikte reklam çıkmayacak. Facebook ve Instagram kullanıcılarının reklamsız olarak kullanacağı bu yenilik belirli bir ücret karşılığında olacak. Ancak bu ücretsiz versiyonun kaldırılacağı anlamını taşımıyor. 

Facebook ve Instagram Reklamlı Versiyonu Olmayacak mı

Yeni reklamsız olarak sunulacak ve belirli bir ücret karşılığında edinilecek olan bu uygulama ile birlikte ücretsiz versiyonun ortadan kaldırılacağı düşünülüyor. Ancak bu hizmet ücretsiz versiyonun ortadan kalkacağı anlamını taşımıyor. 

 

 

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