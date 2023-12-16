Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Eğitime Destek Adına Büyük Adım Attı: Çocuklara Yönelik Eğitimde Destek Ödemeleri!

Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Eğitime Destek Adına Büyük Adım Attı: Çocuklara Yönelik Eğitimde Destek Ödemeleri!

Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Eğitime Destek Adına Büyük Adım Attı: Çocuklara Yönelik Eğitimde Destek Ödemeleri!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 16-12-2023 21:29

Türkiye'nin Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, eğitime katılımı teşvik etmek ve ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak amacıyla önemli bir adım attı. Aralık ayında tamamlanan ödemelerin toplamda 528 milyon lirayı bulduğunu açıklayan Bakan Göktaş, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) programı kapsamında çocukları okula gönderen aileleri ödüllendirdi. Bu destek, çocukların temel ihtiyaçlarını ve eğitim giderlerini karşılamayı hedefliyor.

Bakan Göktaş'ın açıklamalarına göre, Aralık 2023 ödemeleri çocukların okuduğu eğitim kurumlarına göre farklılık gösteriyor. Okul öncesi, ilkokul-ortaokul, lise ve üniversite düzeyindeki eğitim alan çocuklara yönelik destek ödemeleri belirlenmiş durumda. Okul öncesi eğitim alan çocuklara 2,422 TL, ilkokul ve ortaokul düzeyindekiler için 3,622 TL, lise öğrencilerine 3,874 TL ve üniversite öğrencilerine 4,359 TL ödeme yapılmaktadır. Bu ödemeler, ailelerin çocuklarının eğitim düzeyine göre belirlenmektedir.

Bakan Göktaş, ailelerin bu desteklerden faydalanabilmesi için belirli bir başvuru sürecinin olduğunu vurguladı. Ailelerin ekonomik durumları ve çocuklarının eğitim seviyeleri temel alınarak yapılacak değerlendirmenin ardından destek miktarının belirlenerek ödemelerin ailelere yapılacağını belirtti.

Toplumsal Katkı ve Hedefler: Bakanlık, sosyal yardımların toplumsal kalkınma ve eğitim düzeyinin artırılması açısından önemli bir adım olduğunu vurgulayarak, "Toplumun her kesimine ulaşarak, eğitimde fırsat eşitliğini desteklemek ve ihtiyaç sahibi ailelere yardımcı olmak, hükümet olarak temel hedeflerimizden biridir" şeklinde ifade etti. Bu desteklerle toplumun her kesimine ulaşarak, eğitimde fırsat eşitliğini desteklemeyi amaçlayan Bakan Göktaş, sosyal yardımların toplumsal kalkınmaya büyük bir katkı sağlayacağını belirtti.

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