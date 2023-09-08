Sosyal Güvenlik Uzmanı bilinmeyeni ifşa etti! O tarihe dikkat! 31 Aralık 2035 tarihine kadar...

31 Aralık 2035 tarihine kadar... Sosyal Güvenlik Uzmanı bilinmeyeni ifşa etti! O tarihe dikkat- Emeklilik konusu, uzun bir süredir tartışma ve bekleyişin odağında yer almaktadır. İşte Erdursun'un yaptığı açıklamaların tamamı: Emeklilik sistemi, birçok vatandaş için önemli bir konudur. Özellikle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak bilinen grup, emeklilik yaş şartlarını karşılayamadıkları için emekli olamamanın sıkıntısını yaşamaktadır. Bu bağlamda, Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun'un yaptığı açıklamalar, bu konuda merak edilen sorulara cevap niteliğindedir.

Özgür Erdursun'un açıklamaları doğrultusunda, 8 Eylül 1999 tarihine kadar sigortalı olan SSK'lılar için emeklilik yaşları ve prim gün sayıları şu şekildedir: Kadınlar 58 yaşında ve 3600 gün prim veya erkekler 60 yaşında ve 3600 gün prim ile emekli olabilecektir. Ayrıca, 7000 gün primi ve 25 yılı tamamlayan kadınlar 58 yaşında, erkekler ise 60 yaşında emekli olabilirler.

Ancak, işe giriş tarihi 1 Mayıs 2008 ve sonrasına denk gelen kişiler için durum farklıdır. Bu kişiler için emeklilik yaşları daha yüksektir. Kadınlar için emeklilik yaş şartı 61, erkekler için ise 63'tür. Ayrıca, bu kişilerin 5400 gün prim ödemesi gerekmektedir.

Özgür Erdursun'un vurguladığı önemli bir nokta da, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren 5400 gün prim ödemesi gerekenlerin yaşlarının kademeli olarak artacağıdır. Örneğin, 5400 gün prim koşulunu 1 Ocak 2036 tarihine kadar tamamlayan kişiler için emeklilik yaşları 65 olacaktır.

Bu noktada dikkat çeken bir husus, prim ödemelerinin belirli bir tarihe kadar tamamlanamaması durumunda emeklilik yaşının 2 yılda bir bir yıl uzayacağıdır. Yani, 5400 prim günü koşulu 31 Aralık 2035 tarihine kadar yerine getirilemezse emeklilik yaşları 65'e kadar kademeli olarak artacaktır. Özgür Erdursun'un açıklamaları, emeklilik sistemiyle ilgili gelecekte yapılacak düzenlemelerin ve bekleyişin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlamaktadır. Emeklilik konusu, birçok vatandaş için önemli bir mesele olmaya devam etmektedir.