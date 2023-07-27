Sosyal Güvenlik Kurumu az önce duyurdu! SGK o paraları toplu olarak geri veriyor! Şipşak hesaba yatıyor!

SGK o paraları geri veriyor! Şipşak hesaba yatıyor! Sosyal Güvenlik Kurumu az önce duyurdu- Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli olmak veya maaş bağlatmak amacıyla önceden yatırılan paraları geri talep edememiş vatandaşlara müjde verdi. Bu durumda olan vatandaşlar yaşlılık toptan ödemesi adı altında SGK prim iadelerinden faydalanabilecekler. İşte konuyla ilgili detaylar:

Prim İadeleri Nasıl Yapılacak?

SGK, daha önce emekli olmak ya da maaş bağlatmak amacıyla ödeme yapan vatandaşlara yaşlılık toptan ödemesi adı altında prim iadesi yapacak. Eğer daha önce yapılan prim ödemeleri nedeniyle emekli olunamamış veya maaş bağlatılamamışsa, SGK bu durumda olan vatandaşlara prim iadelerini gerçekleştirecektir.

Prim İadesi Şartları Nelerdir?

SGK tarafına yatırılan emeklilik veya maaş prim ödemelerinin iadesi için yaşlılık toptan ödemesi adı altında belirli şartlar bulunmaktadır. Bu şartlar şunlardır:

Çalışan erkek bireylerin 60 yaşını doldurmuş olması, Çalışan kadın vatandaşların ise 58 yaşını doldurmuş olması, Yapılan prim ödemelerinin emekli olmaya veya maaş bağlatmaya yetmemiş olması.

Yukarıdaki şartlar sağlandığı takdirde, emekli olmak veya maaş bağlatmak amacıyla yatırılan tüm prim paraları Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan geri talep edilebilecektir.

Yaşlılık Toptan Ödemesi Nedir?

Yaşlılık toptan ödemesi, 5510 sayılı kanunun 31. maddesine bağlı olarak, kanunun 4/1(a), (b) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı olan vatandaşlardan yapılan bir ödemedir. Bu ödeme, işi bırakan, işyerini kapatan veya devreden kişilere ve emekli olma hakkını elde edememiş sigortalılara yöneliktir.

2008 yılı öncesinde işe girenler için 60 yaş, 2008 sonrasında işe girenler için ise 65 yaş şartı bulunmaktadır. Bu yaş sınırını geçen ve hala emekli olamamış veya maaş bağlatamamış olan vatandaşlara yapılan bu ödeme, sigorta primlerinin geri ödemesi niteliğindedir.

Yaşlılık toptan ödemesi, sigortalı olan kişinin adına yatırılmış malullük, yaşlılık veya ölüm sigortası primlerinin tamamının geri ödenmesi talep edilirse verilmektedir.

Vatandaşların SGK prim iadesi için yaşlılık toptan ödemesi şartlarını sağlamaları durumunda, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenen paralar iade edilecektir. Bu uygulama, emekli olamamış vatandaşlara ekonomik açıdan önemli bir destek sağlayacaktır.