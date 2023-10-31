Advert

Sosis, Tereyağ, Salam, Zeytin ve sucuğu BİM'den alanlara az evvel duyuruldu!

Türkiye'de zincir marketler arasında önde gelen isimlerden biri olan BİM, milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren yeni bir duyuru yaptı.

Sosis, Tereyağ, Salam, Zeytin ve sucuğu BİM'den alanlara az evvel duyuruldu!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 31-10-2023 10:31

Son zamanlarda artan fiyatlar, tüketicileri daha ekonomik alışveriş seçenekleri aramaya yöneltirken, bu marketlerin indirimli ürünleri büyük bir öneme sahiptir. Bu bağlamda, BİM de 7 Kasım Salı günü geçerli olacak aktüel ürünler kataloğu ile süt, peynir, yoğurt, tavuk ve tereyağı gibi ürünlerde önemli indirimler sunmaktadır. İşte BİM'in bu indirimlerine dair detaylar:

Dost Çikolatalı Pastörize Süt 1 Litre - 29,75 TL

Dost Tam Yağlı Süt 1 Litre - 25,50 TL

Yörükoğlu Az Yağlı Yoğurt 3 Kg - 75 TL

Duranlar Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr - 219 TL

Duranlar Çörekotlu Üçgen Peynir 300 gr - 49,50 TL

Aytaç Piliç Kokteyl Sosis 750 gr - 39,50 TL

Luna Margarin Kase Tereyağ Lezzeti 250 gr - 18,50 TL

Teksüt Yarım Yağlı Süt 1 Litre - 22,75 TL

Danet Dana Kangal Fermente Sucuk 350 gr - 115 TL

Aytaç Piliç Salam 1000 gr - 39,50 TL

Pınar Açık Büfe Hindi Sosis 430 gr - 43 TL

Today Çikolata ve Fındık Kremalı Kruvasan 45 gr - 7 TL

Şifa Baba Süt Reçeli Çeşitleri - 32,50 TL

Danet Dana Macar Salam 100 gr - 29,50 TL

Seyidoğlu Üzüm Pekmezi 675 gr - 47,50 TL

Kaanlar Akhisar Uslu Siyah Zeytin 1 Kg - 84,75 TL

Tatlan Profiterol Helva 150 gr - 21,50 TL

Duru Çiya Tohumu 10x8 gr - 13,25 TL

Peros Çamaşır Deterjanı 3 Litre - 99,50 TL

Kraft Ecco Yeşil Dünya Dev Kağıt Havlu - 45 TL

Levent Börek Adana Böreği 3 Peynirli 400 gr - 59,50 TL

Feast Peynir Çubukları 300 gr - 59,75 TL

Sleepy Extra Hijyenik Ped - 85 TL

Blume Nature Tuvalet Kağıdı 8'li - 34,50 TL

Blume Nature Kağıt Havlu 6'lı - 39,50 TL

Sleepy Natural Bebek Bezi - 265 TL

Sleepy Natural Islak Havlu 90'lı - 25 TL

 

 

Bu indirimli ürünler, 7 Kasım 2023 Salı günü itibarıyla satışa sunulacak ve stoklarla sınırlıdır. Bu nedenle, bu ürünleri satın almayı düşünenler için bu tarihi kaçırmamak önemlidir. BİM, tüketicilere uygun fiyatlarla kaliteli ürünler sunmaya devam ederek ekonomik alışverişin adreslerinden biri olmaya devam etmektedir.

Benzer Haberler
A101'de dev indirim start aldı! A101'de 5 litre ayçiçek yağı fiyatı şaşkına çevirdi: İşte yeni fiyatı A101'de dev indirim start aldı! A101'de 5 litre ayçiçek yağı fiyatı şaşkına çevirdi: İşte yeni fiyatı
Kabine toplanıyor: Evlilik kredisi, iş kurma kredisi, ev hanımlarına emeklilik, bağkurlulara erken emeklilik detayları Kabine toplanıyor: Evlilik kredisi, iş kurma kredisi, ev hanımlarına emeklilik, bağkurlulara erken emeklilik detayları
Hemen başvurun ödemenizi alın! SGK ve bağkur sigorta girişi olan vatandaşlara 2.054,00 TL ödeme! Hemen başvurun ödemenizi alın! SGK ve bağkur sigorta girişi olan vatandaşlara 2.054,00 TL ödeme!
Darphane resmen duyurdu: 5 Türk Lirası madeni para artık aramızda! Tasarımı bomba! Darphane resmen duyurdu: 5 Türk Lirası madeni para artık aramızda! Tasarımı bomba!
Ve netleşti: Kendi işini kuracak gençlere faizsiz 24 ay ertelemeli 150.000 TL kredi başvurusu başlıyor Ve netleşti: Kendi işini kuracak gençlere faizsiz 24 ay ertelemeli 150.000 TL kredi başvurusu başlıyor
2024 yılında altın fiyatları kaç para olacak? Son dakika açıklaması sonrası vatandaşlar Kapalıçarşı'ya akın etti 2024 yılında altın fiyatları kaç para olacak? Son dakika açıklaması sonrası vatandaşlar Kapalıçarşı'ya akın etti
ÇOK OKUNANLAR
Gaddar'ın başrol kadın yıldızı kim?
  • 24-10-2023 14:16

Gaddar'ın başrol kadın yıldızı kim?

Hande Erçel ile Hakan Sabancı'dan romantik paylaşım
  • 30-10-2023 09:30

Hande Erçel ile Hakan Sabancı'dan romantik paylaşım

Zehra Güneş milyonere katıldı, Volkan Demirel'i aradı
  • 30-10-2023 11:42

Zehra Güneş milyonere katıldı, Volkan Demirel'i aradı

Simge Sağın kırmızılar içinde! 'Füze at, böyle ölmeyiz'
  • 30-10-2023 17:12

Simge Sağın kırmızılar içinde! 'Füze at, böyle ölmeyiz'

Norm Ender: Geleceğe bir miras bırakmak istedim
  • 27-10-2023 09:58

Norm Ender: Geleceğe bir miras bırakmak istedim