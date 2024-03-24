SONUNDA ONAY Geldi! Emekliler İçin Beklenen Karar Gece Açıklandı, TC Emeklisi 11000 TL Alacak

SONUNDA ONAY Geldi! Emekliler İçin Beklenen Karar Gece Açıklandı, TC Emeklisi 11000 TL Alacak
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 24-03-2024 23:05

Emekliye verilecek olan yeni nakit para 11000 TL olarak karşımıza çıkıyor. Son dakika haberi ile beklenen haber bankalardan geldi. Acil ihtiyacı olan herkes başvuru yaparak 11000 TL'ye kadar emekliler için verilecek olan bu yeni nakit kampanyasından faydalanacaklardır. Daha önce resmi gazetede de onayı verilen ve emekliler için ödenecek 11000 TL kredi, diğer kredilere göre daha düşük faizlerle verilmektedir. 

ZİRAAT BANKASI EMEKLİ MAAŞLARINI ALANLARA VERECEK 

Resmi olarak açıklanan ve emekli maaşlarını Ziraat bankası üzerinden alan tüm emekliler için verilecek 11000 TL emekli kredisi başladı. Emekli maaşlarınızı aldığınız banka üzerinden hemen işlem yaparak 36 ay vadeye kadar bu kredileri kullanabilirsiniz. Ziraat Bankası emekli maaşlarını alan ve düzenli kredi ödemesi yapan tüm müşterilerine bankaya gitmeden de destek verecektir. 

Ziraat bankası hesabınız üzerinden alacağınız mobil uygulama şifresi ile birlikte nakit kredi işlemlerinizi hemen aynı gün içinde başvurunuzu yaparak hesaba atabileceksiniz. Ziraat Mobil uygulaması üzerinden 7 gün 24 saat başvuru yapılacak ve nakit kredi bu şekilde vatandaşlara sunulacaktır. Kredi alacak kişiler 3 ay ertelemeli olarak da bu kredileri kullanabilirler. Ziraat bankası üzerinden maaş almıyorsanız, kredi notunuzun çok yüksek olması durumunda bu kredi için bankalardan başvuru yapabilirsiniz. 

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