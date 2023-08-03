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Songül Öden hamile

Annelik heyecanını ilk kez yaşayacak olan Öden, hamilelik haberini yakın çevresiyle paylaştı. 2020'nin temmuz ayında Arman Bıçakçı ile nikâh masasına oturan Songül Öden'den müjdeli haber geldi. Ünlü oyuncunun hamile olduğu öğrenildi. Songül Öden, mutluluğunu yakın çevresiyle paylaştı. Annelik heyecanı ilk kez yaşayacak olan oyuncunun bebeğinin cinsiyeti henüz belli değil.

Songül Öden hamile
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 1970-01-01 03:00

Geçtiğimiz yıl Arman Bıçakçı ile dünya evine giren ve mutlu bir birliktelik sürdüren Öden, şimdi de anne olmanın sevincini yaşıyor. Hamilelik haberini yakın çevresiyle paylaşan oyuncu, annelik heyecanını ilk kez tadacak olmanın mutluluğunu yaşıyor.

Songül Öden'in hamileliği, hayranları arasında büyük bir heyecanla karşılandı. 2020'nin temmuz ayında gerçekleşen nikah töreninin ardından çift, mutlu bir şekilde evliliklerini sürdürmekteydi. Şimdi ise bu mutluluklarına bir yenisini eklemeye hazırlanıyorlar. Öden'in hamileliği henüz erken aşamada olduğu için bebeğin cinsiyeti hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.

 

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