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Son kullanma tarihi geçti diye çöpe atmayın! Bu gıdalar bozulmuyor

Bazı gıdalar taze tüketilmesi gerekiyor. Et ve süt ürünleri, balık, sebze ve meyveler son tüketim tarihi geçtiği takdirde kesinlikle tüketilmemesi gereken gıdalar arasında. Bu gıdaları tüketmek ölüme varabilecek sağlık sorunlarına yol açabilir. Ancak bazı gıda maddeleri var ki paketin üzerinde son kullanma tarihi yazmak zorunda olmasına karşın, oldukça uzun süre tüketilmesi mümkün. Peki bu gıdalar hangileri?

Son kullanma tarihi geçti diye çöpe atmayın! Bu gıdalar bozulmuyor
YAŞAM
Yayın Tarihi : 07-10-2023 20:04

Alışveriş esnasında gıdaların son tüketim tarihlerine dikkat ederiz. Ancak bazı gıdalar son tüketim tarihi geçse bile, doğru saklama şartları altında tüketilebilir. "Hangi gıdalar bu?" diye soruyorsanız, sizler için bu gıdaları ve kullanım önerilerini derledik.

Son Tüketim Tarihi Geçmiş Ama Yenilebilecek Gıdalar

  1. Makarna: Havasız ve kuru bir yerde saklanırsa, son tüketim tarihi geçmiş dahi olsa makarnalar rahatça tüketilebilir.

  2. Ekmek: Buzdolabında muhafaza edilen ekmekler, küflenmeden bir hafta kadar daha tüketilebilir.

  3. Dondurulmuş Sebze ve Meyveler: Bu gıdaların buzları çözülmediği sürece tüketimleri güvenlidir.

  4. Tuz: Dayanıklılığıyla bilinen tuz, kuru bir ortamda uzun süre saklanabilir.

  5. Çikolata: Bozulma belirtisi olmadığı sürece çikolataların tüketimi güvenlidir.

  6. Turşu: Serin ve hava almayan bir ortamda, turşularınızı 2 yıl kadar tüketebilirsiniz.

  7. Bisküvi: Paketi açılmamış bisküviler, son tüketim tarihinden kısa bir süre daha kullanılabilir.

  8. Konserve Gıdalar: Kapakları şişmemiş ve hava almamış olan konserve gıdalar, güneş almayan yerde uzun süre saklanabilir.

  9. Pirinç: Havasız ve kuru bir yerde saklandığında pirinç uzun süre bozulmaz.

  10. Şeker: Sıcak olmayan bir ortamda muhafaza edilen şeker, bozulmadan uzun süre kullanılabilir.

  11. Kahve: Zamanla aromasını kaybeden kahve, bozulma belirtisi olmadan tüketilebilir.

  12. Bal: Zamanla kristalleşse de bal, ısıtılarak eski kıvamına getirilebilir.

Gıda israfını önlemek ve ekonomik olarak tasarruf etmek adına bu gıdaların doğru saklama koşullarında ne kadar süreyle tüketilebileceğini bilmekte fayda var. Ancak her zaman sağlık ve güvenlik ilk sıradadır, bu nedenle tüketmeden önce gıdaları kontrol etmekten çekinmeyin.

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