Son kez verilecek: TC kimlik numaranızı yazarak para alın

Son kez verilecek: TC kimlik numaranızı yazarak para alın
YAŞAM
Yayın Tarihi : 29-12-2023 19:02

QNB Finansbank tarafından başlatılan yeni bireysel tüketici kredisi kampanyasında yıl sonuna kadar başvuru yapacak olan kişilere sms ile aynı gün içinde kredi onayı veril ip onaylanan tutarı kullanabilecekleri kampanyanın devam ettiği açıklandı. Finansbank üzerinden başlatılan Bu kampanyada önce banka çalışmaları olan ve düzenli olarak kredi ve kredi kartı kullanan kişiler istedikleri zaman başvurularını kimlik numaraları üzerinden yaparak 50.000 TL'ye kadar ödeme alabileceği bir kampanya hazırlandı.

QNB Finansbank 50.000 TL SMS ile başvurunuzu gerçekleştirerek 11 haneli t.c kimlik numaranız üzerinden sorgulama yapılarak alınacak olan bu kredilerde başvuru şekilleri oldukça kolay. 50.000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak için SMS atmak isteyen vatandaşların öncelikli olarak bankalardaki kredi notu önemli olmaktadır. 1500 ve üzerinde kredi puanı olan vatandaşlar cep telefonları üzerinden mesaj atarak Finansbank tarafından başlatılan bu düşük faizli kredi kampanyasına katılabiliyor.

QNB Finansbank sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak için cep telefonunuza Mesaj kısmına girerek 11 haneli t.c kimlik numaranızı yazabilir ve buradan ihtiyaç kredisi başvurunuzu hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Finansbank 50-30 numarasına atılacak olan mesaj sonrasında ihtiyaç kredisi başvurusunu yapacaksınız ve değerlendirme süreci Kısa bir süre içerisinde sizlere yine mesaj atılan cep telefonuna gelecek ve onaylanan tutan belirtilerek bu tutarı dilediğiniz zaman ister şubeler üzerinden isterseniz de internet bankacılığı üzerinden kullanabileceksiniz.

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