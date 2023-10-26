Son gün uyarısı! Akbank akaryakıt harcamalarınıza özel 120 TL para iadesi yapacak

01 Ekim 2023 ile 15 Kasım 2023 tarihleri arasında geçerli olan bu kampanyayı ayrıntılı bir şekilde inceleyeceğiz. Ayrıca, bu kampanyadan nasıl en iyi şekilde yararlanabileceğinizi öğrenmek için bu rehberi takip edebilirsiniz.

Kampanya Detayları

Juzdan tarafından sunulan bu kampanya, akaryakıt ve otogaz harcamalarınızı değerlendirmeniz için mükemmel bir fırsat sunuyor. İşte kampanyanın detayları:

Kampanya Katılım Tarihi: 01 Ekim 2023 - 15 Kasım 2023

Kampanya Geçerlilik Tarihi: 01 Ekim 2023 - 22 Kasım 2023

Nasıl Katılabilirsiniz?

Kampanyaya katılmak oldukça basittir. İşte adımlar:

Juzdan Uygulamasıyla Katılım: Juzdan uygulamasını kullanıyorsanız, profil alanındaki "Katıldığınız Kampanyalar" bölümünde kampanyayı görmelisiniz. Kampanyaya katılmak için bu seçeneği seçin. SMS ile Katılım: Juzdan uygulamasını kullanmayanlar için, belirtilen kısa mesajı göndererek katılabilirsiniz. Akbank sistemi bu mesajı aldıktan ve kayıt onayınızı verdiğinde, katılımınız sağlanacaktır.

Chip-Para Nasıl Kazanılır?

Kampanya koşullarını yerine getirdikten sonra, hak ettiğiniz chip-para hediyesi kartınıza anında yüklenecektir. Chip-paralarınızı kazanmanın bazı önemli kuralları şunlardır:

Kampanya kapsamında yapılan ilk harcama, aynı gün içerisinde 500 TL ve üzeri olmalıdır.

Harcamalarınızı Axess üye işyeri Opet/Sunpet istasyonlarındaki Akbank Axess POS terminalinden yapmanız gerekmektedir.

Axess, Axess Business, Free, Wings, Wings Business, Akbank kart, Akbank kart Business, Axess KOBİ asıl ve ek kart sahipleri kampanyadan faydalanabilirler.

Tüzel müşteriler, Juzdan uygulamasını kullanamadıkları için SMS yoluyla katılabilirler ve en fazla 110 TL chip-para kazanabilirler. Tüzel müşterilerin tüm ticari kredi kartlarıyla kampanyaya dahil olabilmeleri için firma yetkilisinin banka sistemine kayıtlı cep telefonundan SMS ile kayıt olmaları gerekmektedir.

Şahıs şirketi sahipleri, bireysel ve ticari kartlarıyla Juzdan üzerinden kampanyaya katılabilirler.

Her bir müşteri asıl ve ek kartlarıyla kampanyaya katıldığında, Juzdan ile kayıt olması durumunda bir defa ve en fazla 120 TL, SMS ile kayıt olması durumunda ise en fazla 110 TL chip-para kazanabilirler.

Dikkat Edilmesi Gerekenler