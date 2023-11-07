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Son dakika: Ziraat bankası emekli maaşı alan kişilere destek!

Emekli vatandaşlar için maddi anlamda rahatlamaları ve ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için Ziraat Bankası tarafından sunulan özel bir kredi kampanyası bulunmaktadır.

Son dakika: Ziraat bankası emekli maaşı alan kişilere destek!
YAŞAM
Yayın Tarihi : 07-11-2023 09:29

Bu kampanya, emekli maaşını Ziraat Bankası'ndan alan müşterilere yönelik olarak tasarlanmıştır ve hem borç kapatma kredisi hem de ihtiyaç kredisi seçeneklerini içermektedir. İşte bu kampanya ile ilgili detaylar:

Kampanyadan Kimler Faydalanabilir?

Ziraat Bankası'nın emekli kredisi kampanyasından yararlanmak isteyenlerin, emekli maaşlarını Ziraat Bankası'ndan alıyor olmaları gerekmektedir. Başka bir bankadan emekli maaşı alanlar, bu kampanyadan faydalanamamaktadır. Dolayısıyla Ziraat Bankası müşterisi olan emekliler, bu avantajlı kampanyadan yararlanma şansına sahiptir.

Kredi Tutarı ve Koşullar

Ziraat Bankası, emekli vatandaşlara 115.000 TL'ye kadar borç kapatma kredisi ve ihtiyaç kredisi sunmaktadır. Ancak kredi tutarı, başvuran kişinin gelir durumuna, kredi siciline ve tercih ettiği vadeye göre değişebilir. Başvuran emekli vatandaşlara, hızlı bir şekilde işlem yapılacağı garanti edilmektedir. Başvuru sonucu aynı gün içinde hesaplara yatırılmakta ve müşterilerin ihtiyaçlarına hızlı çözümler sunulmaktadır.

Gelir Belgesiz Emekli Kredisi

Ziraat Bankası, bu kampanya kapsamında emekli vatandaşlara gelir belgesi gereksinimi olmadan kredi imkanı sunmaktadır. Ancak banka, başvuran kişinin kredi puanına ve kredi siciline de bakarak onay vermektedir. Bu sayede gelir belgesi sunmakta zorlanan emekli vatandaşlar, finansal ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bu kampanyadan faydalanabilirler.

Kredi Tutarı ve Vadeler

Kredi başvurusunda bulunan emekli vatandaşlar, 50.000 TL'ye kadar olan krediler için vadeli seçeneği tercih edebilirler. 115.000 TL üzerindeki kredilerde ise 12 ay vadeli seçenek bulunmaktadır. Bu şekilde, kişilerin ödeme güçlükleri yaşamadan ihtiyaçlarına uygun vade seçenekleri sunulmaktadır.

Başvuru ve Belgeler

Ziraat Bankası üzerinden bu kampanyadan faydalanmak isteyen emekli vatandaşlar, kimlik belgeleri ve gerekli belgeler ile birlikte en yakın Ziraat Bankası şubesine başvuru yapabilirler. Banka yetkilileri, başvuran müşterilere gerekli bilgileri sağlayacak ve başvurularını hızlı bir şekilde işleme alacaklardır.

Ziraat Bankası'nın emekli vatandaşlara özel olarak sunduğu bu kredi kampanyası, emeklilerin finansal ihtiyaçlarını karşılamak ve borçlarını kapatmak isteyenlere büyük bir kolaylık sağlamaktadır. Gelir belgesi gereksinimi olmadan yapılan başvurular, emekli vatandaşların rahat bir şekilde nakit ihtiyaçlarını karşılamalarına olanak tanımaktadır. Ancak kredi tutarı ve vadeler, başvuran kişinin finansal durumuna göre değişebilir. Kampanya hakkında daha fazla bilgi almak ve başvuru yapmak için Ziraat Bankası şubelerine başvurarak detaylı bilgileri edinebilirsiniz.

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