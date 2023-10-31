SON DAKİKA: Yılbaşında asgari ücrete gelecek zammı duyurdu! Bu rakam tatmin eder

Asgari ücretteki zam miktarlarına bir göz atalım. Temmuz ayında asgari ücrete yüzde 34 oranında bir zam yapıldı ve bu zam, işverenler için aylık maliyeti 15 bin 762 lira 4 kuruşa çıkardı. Ocak 2023'te asgari ücrete yüzde 54,66 oranında bir zam yapılarak net 8 bin 506 lira seviyesine yükseltildi. 2022 yılında asgari ücret 5 bin 500 lira 35 kuruşken, 2021 yılında brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanmıştı.

Asgari ücret 2023'ün ikinci yarısında brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak belirlendi. Ancak Türk Lirası, değer kaybetmeye devam ediyor ve bu da alım gücünün düşmesine neden oluyor.

Asgari Ücret ve Enflasyon İlişkisi

SGK uzmanı Özgür Erdursun'a göre, enflasyonun ikinci yarıda muhtemelen yüzde 40'lar civarında olması bekleniyor. Bu durumda asgari ücret, yüzde 40 oranında bir artışla 16.000 lira seviyesine yükselebilir. Eğer enflasyon yüzde 50'ler civarında olursa, asgari ücret yaklaşık olarak 17.000 lira seviyesine çıkabilir. Ayrıca, psikolojik sınırı aşarak yüzde 55 oranında bir zam yapılırsa, asgari ücret 17.650 lira civarında olabilir.

Son iki yılda yaşanan yüzde 50'nin üzerindeki zam artışları göz önüne alındığında, yerel seçimlerin de gündemde olduğu bir dönemde büyük ihtimalle asgari ücret zammı yüzde 50'nin üstünde olacaktır. Bu nedenle asgari ücretin 17.000 lira ile 17.500 lira arasında bir artış gösterebileceği düşünülmektedir. Veriler de bu tahmini destekler niteliktedir.

Asgari ücretin belirlenmesi, sadece asgari ücretli çalışanları değil, genel olarak ekonomiyi etkileyen bir faktördür. Asgari ücret artışları, hem çalışanların alım gücünü artırırken hem de işverenlerin maliyetlerini etkiler. Bu nedenle, asgari ücretin dengeli bir şekilde belirlenmesi ekonomik istikrar açısından kritik bir öneme sahiptir.

Asgari ücret zamlarının yüksek olması, asgari ücretle çalışanların yaşam standartlarını iyileştirir. Ancak işverenler için maliyet artışına neden olabilir. Bu nedenle, asgari ücret artışlarının, işverenlerin işletmelerini sürdürebilir bir şekilde yönetmelerine olanak tanıyacak şekilde ayarlanması gerekiyor.