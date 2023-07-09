Son dakika yeni torba yasa müdesi! 4D'li taşerona kadro, faizsiz kredi, 3600 ek gösterge, belediye şirket işçilerine kadro geldi!

4D'li taşerona kadro, faizsiz kredi, 3600 ek gösterge, belediye şirket işçilerine kadro geldi! Son dakika yeni torba yasa müdesi- Son zamanlarda, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) yeni bir torba yasa getirileceği gündeme gelmiştir. Bu beklenen torba yasa hakkında sosyal medyada yoğun paylaşımlar yapılırken, vatandaşlar, ikinci torba yasada müjdelerin yer almasını ve mağduriyetlerinin hızlı bir şekilde giderilmesini bekleniyor.

Seçim sürecinde hükümet tarafından verilen müjdeleri incelediğimizde, yeni evleneceklere faizsiz 2 yıl geri ödemesiz kredi, ev hanımlarına emeklilik, taşeron işçilere kadro, belediye şirket işçilerine kadro, çıraklık düzenlemesi, Bağ-Kur'lulara prim düzenlemesi ve tüm memurlara 3600 ek gösterge gibi birçok düzenleme ön plana çıkar.

Torba Yasada Neler Yer Alacak?

Torba yasa hazırlıklarının sona erdiği öğrenilmiştir. Önümüzdeki günlerde yeni torba yasa hakkında açıklama yapılması beklenmektedir. Hükümete yakın bir kaynak olan Takvim Gazetesi'nin yazarı Faruk Erdem, torba yasada memurların 3600 ek gösterge artışından SSK ve Bağ-Kur prim eşitlenmesine, evlilik kredisinden taşeron kadrosuna kadar birçok konunun yer almasını beklediklerini belirtti.

Torba Yasa Ne Zaman TBMM'ye Sunulacak?

Torba yasanın önümüzdeki hafta TBMM gündemine gelmesi beklenmektedir. Temmuz sonunda ise yasanın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.