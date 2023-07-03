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SON DAKİKA: Yarından itibaren geçerli olacak! Zam resmi olarak belli oldu!

Döviz kurlarındaki yükselişler Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına bir kez daha yansıyor. Son haberlere göre, benzin fiyatlarına Salı gününden itibaren zam yapılacağı duyuruldu.

SON DAKİKA: Yarından itibaren geçerli olacak! Zam resmi olarak belli oldu!
Yayın Tarihi : 2023-07-03 08:16

SON DAKİKA: Zam resmi olarak belli oldu! Yarından itibaren geçerli olacak-  Döviz kurlarındaki yükselişler Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına bir kez daha yansıyor. Son haberlere göre, benzin fiyatlarına Salı gününden itibaren zam yapılacağı duyuruldu. Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, 2 Temmuz 2023 Pazartesi gecesinden itibaren benzinin litre fiyatına 2 lira 11 kuruş zam geleceği kesinleşti.

Motorin fiyatlarına ise Pazartesi gecesi herhangi bir fiyat değişimi olmayacağı ifade edildi. Ancak 20 Haziran tarihinde motorine 1,65 TL zam yapıldığı hatırlatıldı.

SON DAKİKA Yarından itibaren geçerli olacak! Zam resmi olarak belli oldu!

2 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak akaryakıt fiyatları şu şekilde belirlendi:

Benzin fiyatları:

  • İstanbul'da litre başına 24,08 TL,
  • Ankara'da litre başına 24,53 TL,
  • İzmir'de litre başına 24,55 TL.

Motorin fiyatları:

  • İstanbul'da litre başına 23,87 TL,
  • Ankara'da litre başına 24,32 TL,
  • İzmir'de litre başına 24,43 TL.

Bu zamla birlikte akaryakıt fiyatlarındaki sürekli yükseliş, araç sahiplerini ve tüketicileri ekonomik olarak zor durumda bırakmaya devam ediyor. Döviz kurlarındaki dalgalanmaların akaryakıt fiyatlarını etkilemesi, ülkemizde birçok sektörü olumsuz etkileyen ekonomik zorlukların bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor.

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