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Son dakika: TOKİ'den çok ucuza arsa satışı! KDV'den muaf az peşinatla alabilirsiniz

Türkiye'de son dönemlerde konut fiyatlarının aşağı çekilmesi amacıyla devletin arsa satışı yapacağına dair önemli duyurular geldi. TOKİ'nin birçok ilde uygun fiyata arsa satışı yapacağı belirtiliyor. Bu gelişme, seçim sonrası konut fiyatlarını etkileyebilir.

Son dakika: TOKİ'den çok ucuza arsa satışı! KDV'den muaf az peşinatla alabilirsiniz
YAŞAM
Yayın Tarihi : 13-11-2023 09:16

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sonrası konut fiyatlarını düşürmek adına birçok adım atacaklarını ifade etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de, devletin uygun fiyatlara konut satışı yapacağını ve arsa satışları ile konut arzını artıracağını açıkladı.

İlk Duyurular ve Arsa Satışları

TOKİ, resmi internet adresi üzerinden birçok ilde arsa satışı yapılacağını duyurdu. Bu satışlar, konut fiyatlarını düşürmek ve daha fazla vatandaşın konut sahibi olmasını sağlamak amacıyla gerçekleştiriliyor.

68 İlde Uygun Fiyatlı Arsa Satışları

Türkiye'nin 68 ilinde uygun fiyatlarla arsa satışı yapılıyor. Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerin yanı sıra birçok farklı ilde de arsa satışları gerçekleştiriliyor.

Arsa Satışı Detaylarına Nasıl Ulaşılır?

Satışa çıkan arsaların detaylarına "https://www.emlakmuzayede.com.tr/" adresinden ulaşabilirsiniz. Emlak Müzayede resmi sayfasında yer alan müzayedeler sekmesinden arsaların yerleri, fiyatları ve başvuru şartlarına göz atabilirsiniz.

44 İlde Arsa Satışı ve Yayınlanan Detaylar

44 ilde yapılan arsa satışları, Emlak Müzayede tarafından duyuruldu. Satışa çıkarılan arsaların özellikleri ve satış koşulları bu platformda paylaşılıyor.

Diğer İllerdeki Arsa Satışları

Yukarıda belirtilen illerin dışında kalan illerde de arsa satışları gerçekleştiriliyor. Bu satışlara ilişkin detaylar, "https://www.ilan.gov.tr/ilan/kategori/7350/muhtelif-arsa" adresinden takip edilebilir.

Devlet tarafından gerçekleştirilen bu arsa satışları, konut fiyatlarını düşürmeyi ve daha geniş kesimlerin konut sahibi olabilmesini hedefliyor. Yatırımcılar ve konut almayı düşünen vatandaşlar için bu gelişmeler, yeni fırsatlar sunuyor. Arsa satışlarının detaylarına ve koşullarına dikkatlice bakmak, uygun yatırım kararları almak için önemlidir.

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