Son dakika THY Emlak konut 1+1 2+1 3+1 kura çekimi çekiliş sonuçları! Kazanan isim listesi açıklandı mı?

Kazanan isim listesi açıklandı mı? Son dakika THY Emlak konut 1+1 2+1 3+1 kura çekimi çekiliş sonuçları- THY Emlak Konut projesi kapsamında yapılan başvuruların tamamlandığı ve Arnavutköy Yenişehir evleri için kura sonuçlarının merak edildiği bilgisi kamuoyuna duyuruldu. Proje kapsamında 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelerin satışa sunulduğu ve başvuruda bulunan vatandaşlar için kura çekiminin ne zaman yapılacağı merak ediliyor.

Ancak henüz Emlak Konut Arnavutköy kura çekim tarihlerinin açıklanmadığı belirtiliyor. Resmi açıklamanın gelmesiyle birlikte bu tarihler kamuoyuyla paylaşılacak.

Ayrıca kura çekiminde ismi çıkan kişiler için THY Emlak Konut projesi için ödeme planı da yayımlandı. Peşinat tutarları ve vade sayılarına göre ödeme planları şu şekilde belirlendi:

1+1 daireler için peşinat: 417.600 TL

2+1 daireler için peşinat: 518.400 TL

3+1 daireler için peşinat: 734.400 TL

Ödeme planında ayrıca 24., 36. ve 48. aylarda ara ödemelerin yapılması gerekmektedir. Yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7.500 TL'den başlayan taksitlerle ev sahibi olunabileceği ifade edilmektedir.

Belirlenen taksit sayılarına göre ilk yıl ödemelerde 1+1 daireler için 7.500 TL, 2+1 daireler için 10.000 TL ve 3+1 daireler için 15.000 TL olarak belirlendiği bilgisi verilmiştir.

THY Emlak Konut projesine başvuruda bulunan vatandaşlar, kura sonuçlarının açıklanmasını ve ödeme planına göre ilerleyen süreci takip etmektedir. Resmi açıklamanın yapıldığı takdirde, tüm detaylar kamuoyuyla paylaşılacaktır.