Advert

Son dakika THY Emlak konut 1+1 2+1 3+1 kura çekimi çekiliş sonuçları! Kazanan isim listesi açıklandı mı?

THY Emlak Konut projesi kapsamında yapılan başvuruların tamamlandığı ve Arnavutköy Yenişehir evleri için kura sonuçlarının merak edildiği bilgisi kamuoyuna duyuruldu.

Son dakika THY Emlak konut 1+1 2+1 3+1 kura çekimi çekiliş sonuçları! Kazanan isim listesi açıklandı mı?
Yayın Tarihi : 2023-07-20 10:42

Kazanan isim listesi açıklandı mı? Son dakika THY Emlak konut 1+1 2+1 3+1 kura çekimi çekiliş sonuçları-  THY Emlak Konut projesi kapsamında yapılan başvuruların tamamlandığı ve Arnavutköy Yenişehir evleri için kura sonuçlarının merak edildiği bilgisi kamuoyuna duyuruldu. Proje kapsamında 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelerin satışa sunulduğu ve başvuruda bulunan vatandaşlar için kura çekiminin ne zaman yapılacağı merak ediliyor.

Ancak henüz Emlak Konut Arnavutköy kura çekim tarihlerinin açıklanmadığı belirtiliyor. Resmi açıklamanın gelmesiyle birlikte bu tarihler kamuoyuyla paylaşılacak.

Ayrıca kura çekiminde ismi çıkan kişiler için THY Emlak Konut projesi için ödeme planı da yayımlandı. Peşinat tutarları ve vade sayılarına göre ödeme planları şu şekilde belirlendi:

  • 1+1 daireler için peşinat: 417.600 TL
  • 2+1 daireler için peşinat: 518.400 TL
  • 3+1 daireler için peşinat: 734.400 TL

Ödeme planında ayrıca 24., 36. ve 48. aylarda ara ödemelerin yapılması gerekmektedir. Yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7.500 TL'den başlayan taksitlerle ev sahibi olunabileceği ifade edilmektedir.

Belirlenen taksit sayılarına göre ilk yıl ödemelerde 1+1 daireler için 7.500 TL, 2+1 daireler için 10.000 TL ve 3+1 daireler için 15.000 TL olarak belirlendiği bilgisi verilmiştir.

THY Emlak Konut projesine başvuruda bulunan vatandaşlar, kura sonuçlarının açıklanmasını ve ödeme planına göre ilerleyen süreci takip etmektedir. Resmi açıklamanın yapıldığı takdirde, tüm detaylar kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Benzer Haberler
Bir hafta sonra sizi sizden alacak! TOKİ'den ucuz konut müjdesi! 640 bin TL'ye daire 10 sene vadeyle verilecek Bir hafta sonra sizi sizden alacak! TOKİ'den ucuz konut müjdesi! 640 bin TL'ye daire 10 sene vadeyle verilecek
PTT'den emeklilere büyük kıyak Mobilden onay verenlere 1250 TL taksitle veriliyor PTT'den emeklilere büyük kıyak Mobilden onay verenlere 1250 TL taksitle veriliyor
Denizbank kartınıza şipşak 1000 TL yatırıyor! Yapmanız gereken çok basit! Denizbank kartınıza şipşak 1000 TL yatırıyor! Yapmanız gereken çok basit!
Migros'ta yapılan bu indirimi kaçıran bin pişman olur! Pazar indirimi bayram ettirdi! Pirinç, tereyağı ve ayçiçek yağında fiyatlar kaymak gibi Migros'ta yapılan bu indirimi kaçıran bin pişman olur! Pazar indirimi bayram ettirdi! Pirinç, tereyağı ve ayçiçek yağında fiyatlar kaymak gibi
Emeklilerin cüzdanları doluyor! Ek ödeme netleşti! 7500 TL'yi alan emekli mest olacak! Emeklilerin cüzdanları doluyor! Ek ödeme netleşti! 7500 TL'yi alan emekli mest olacak!
Çifte Maaş Fırsatı: SGK'dan Başvurunuzu Yapın, Hesabınıza Kısa Sürede Maaşınız Yatsın! Çifte Maaş Fırsatı: SGK'dan Başvurunuzu Yapın, Hesabınıza Kısa Sürede Maaşınız Yatsın!
ÇOK OKUNANLAR
Serhat Şensesli müzik dünyasına yeni bir yorum getirmeye devam ediyor.
  • 20-07-2023 11:34

Serhat Şensesli müzik dünyasına yeni bir yorum getirmeye devam ediyor.

Herkesin gözü orada! Borsa ne olacak? Hisseler yükselecek mi düşecek mi? Uzman isim son noktayı koydu!
  • 22-07-2023 20:08

Herkesin gözü orada! Borsa ne olacak? Hisseler yükselecek mi düşecek mi? Uzman isim son noktayı koydu!

Ziraat Bankası 18-19-20-21 Temmuz'da hesaplara ödeme yatıracak! Banka hesabı olanlar dikkat!
  • 18-07-2023 10:13

Ziraat Bankası 18-19-20-21 Temmuz'da hesaplara ödeme yatıracak! Banka hesabı olanlar dikkat!

Havalara uçuraka haber! Airfryer, Dyson, Mi Robot oldukça ucuza satışa başladı! İşte fiyat listesi
  • 21-07-2023 16:28

Havalara uçuraka haber! Airfryer, Dyson, Mi Robot oldukça ucuza satışa başladı! İşte fiyat listesi

Revart ve Lukhan İkilisinden Unutulmaz Dans Parçası: Neye Varacaksın
  • 18-07-2023 11:29

Revart ve Lukhan İkilisinden Unutulmaz Dans Parçası: Neye Varacaksın