Son Dakika! TEB Bankası Hesabı Olanlara 70.000 TL Kredi Devam Ediyor! 

Son Dakika! TEB Bankası Hesabı Olanlara 70.000 TL Kredi Devam Ediyor! 
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 10-05-2024 13:36

TEB Bankası yeni son dakika kredi haberi duyurdu. TEB bankası üzerinden başvuru yaparak nakit alacak olan ve banka hesabı olanlara, şubelere gitmeden anında kredi ödemesi 70.000 TL olarak verilecek. 70.000 TL’ye kadar nakit kredi alacak olan kişilere banka hızlı ve anında sonuç vermektedir. 24 ay vadeye kadar hemen kredi alabileceksiniz. 

TEB BANKASI KREDİ KAMPANYASI  

Teb Bankası 70 bin TL kredi alabilmeniz için, kredi notunuzun 1100 ve üzerinde olması isteniyor. Banka kredi notu 1100 ve üzerinde olan kişilere hemen işlem yapıyor. Nakit kredi alacak olan kişiler ise bu kredileri hesaplarına atabiliyorlar. Acil para isteyenler TEB bankası kredi kampanyasını tercih edebilirler.  

SMS KREDİ 

TEB bankası ayrıca, mobil uygulama ile verdiği tüm kredileri SMS atarak da vatandaşlarına sunmaktadır. 11 Haneli tc kimlik numaranızı 4466 numarasına mesaj atarsanız hemen ne kadar kredi alacağınızı görebilirsiniz. Dilerseniz, onaylanan tutarı da kredi olarak hesabınıza yatırabilirsiniz.  

Benzer Haberler
Cep Telefonunuz Üzerinden SMS Atarak Artık 50.000 TL Alabileceksiniz! Son Dakika QNB Finansbank Duyurdu!  Cep Telefonunuz Üzerinden SMS Atarak Artık 50.000 TL Alabileceksiniz! Son Dakika QNB Finansbank Duyurdu! 
PTT Önlerinde Kuyruk Tekrar Başladı! Her Emekli PTT’ye Giderek 100.000 TL Alacak!   PTT Önlerinde Kuyruk Tekrar Başladı! Her Emekli PTT’ye Giderek 100.000 TL Alacak!  
11 Haneli TC Kimlik Numarasını Yazarak Başvuru Yapanlara, 3 Bankadan 33.000 TL Ödeme Hazırlandı!   11 Haneli TC Kimlik Numarasını Yazarak Başvuru Yapanlara, 3 Bankadan 33.000 TL Ödeme Hazırlandı!  
7 Kamu Bankası ATM'leri Birleştirdi! Yeni Dönem Başlıyor! 7 Kamu Bankası ATM'leri Birleştirdi! Yeni Dönem Başlıyor!
Emekliye Müjde! Başvuru Yapan 11000 TL Alacak! Maaş Alan Emeklileri İlgilendiren Haber Geldi!   Emekliye Müjde! Başvuru Yapan 11000 TL Alacak! Maaş Alan Emeklileri İlgilendiren Haber Geldi!  
14.5 Milyon Emekli İçin Yeni Açıklama Geldi! TBMM Onayı İle Emekli Maaşlarına Ödeme 14000 TL Oldu! 14.5 Milyon Emekli İçin Yeni Açıklama Geldi! TBMM Onayı İle Emekli Maaşlarına Ödeme 14000 TL Oldu!
ÇOK OKUNANLAR
Yalı Çapkını'nda bir dönem sona erdi! Kadrodan çıkarıldı!
  • 04-05-2024 08:56

Yalı Çapkını'nda bir dönem sona erdi! Kadrodan çıkarıldı!

Mine Tugay'ın havuz keyfi
  • 09-05-2024 17:47

Mine Tugay'ın havuz keyfi

Ceyda Düvenci'nin 'Regl' tavsiyesi sosyal medyada gündem oldu!
  • 04-05-2024 16:07

Ceyda Düvenci'nin 'Regl' tavsiyesi sosyal medyada gündem oldu!

Hadise'nin seksi dansı sosyal medyada olay yarattı!
  • 07-05-2024 12:10

Hadise'nin seksi dansı sosyal medyada olay yarattı!

Hülya Avşar kendini tutamadı: Ben erkek olsam seni...
  • 04-05-2024 15:46

Hülya Avşar kendini tutamadı: Ben erkek olsam seni...