Son Dakika! TEB Bankası Hesabı Olanlara 70.000 TL Kredi Devam Ediyor! 

TEB Bankası yeni son dakika kredi haberi duyurdu. TEB bankası üzerinden başvuru yaparak nakit alacak olan ve banka hesabı olanlara, şubelere gitmeden anında kredi ödemesi 70.000 TL olarak verilecek. 70.000 TL’ye kadar nakit kredi alacak olan kişilere banka hızlı ve anında sonuç vermektedir. 24 ay vadeye kadar hemen kredi alabileceksiniz.

TEB BANKASI KREDİ KAMPANYASI

Teb Bankası 70 bin TL kredi alabilmeniz için, kredi notunuzun 1100 ve üzerinde olması isteniyor. Banka kredi notu 1100 ve üzerinde olan kişilere hemen işlem yapıyor. Nakit kredi alacak olan kişiler ise bu kredileri hesaplarına atabiliyorlar. Acil para isteyenler TEB bankası kredi kampanyasını tercih edebilirler.

SMS KREDİ

TEB bankası ayrıca, mobil uygulama ile verdiği tüm kredileri SMS atarak da vatandaşlarına sunmaktadır. 11 Haneli tc kimlik numaranızı 4466 numarasına mesaj atarsanız hemen ne kadar kredi alacağınızı görebilirsiniz. Dilerseniz, onaylanan tutarı da kredi olarak hesabınıza yatırabilirsiniz.